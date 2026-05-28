أمريكا تعيد إدراج المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز إلى قائمة العقوبات
سبوتنيك عربي
2026-05-28T00:42+0000
أعادت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية: "تمت إضافة الشخص التالي إلى قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: ألبانيز، فرانشيسكا باولا".
وكانت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة قد علقت، في وقت سابق، قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة، مما سمح للسلطات الأمريكية بإعادة تطبيق وإنفاذ العقوبات المفروضة على ألبانيز.
يُذكر أن ألبانيز كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها تعتبر الأحداث الجارية في قطاع غزة "إبادة جماعية خاضعة للسيطرة
". كما أعربت مرارًا عن دعمها لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعت علنًا الدول التي تعترف بنظام روما الأساسي إلى اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية.