ألبانيز تدعو "يويفا" إلى طرد إسرائيل من مسابقاته لقتلها نجم منتخب فلسطين السابق

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد...

وكتبت ألبانيز عبر حسابها على منصة "إكس"، موجهة رسالتها للاتحاد: "حان وقت طرد القتلة من المسابقات، فلنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية".وكان قائد منتخب مصر ونجم "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، وجّه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد، نجم منتخب فلسطين السابق.وأعاد صلاح، نشر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلّق قائلًا: "هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/ آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي "خدمات الشاطئ"، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي.وكان العبيد عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010، من بين 6 لاعبين من المنتخب الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ"أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

