https://sarabic.ae/20250810/ألبانيز-تدعو-يويفا-إلى-طرد-إسرائيل-من-مسابقاته-لقتلها-نجم-منتخب-فلسطين-السابق-1103564692.html
ألبانيز تدعو "يويفا" إلى طرد إسرائيل من مسابقاته لقتلها نجم منتخب فلسطين السابق
ألبانيز تدعو "يويفا" إلى طرد إسرائيل من مسابقاته لقتلها نجم منتخب فلسطين السابق
سبوتنيك عربي
دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T09:02+0000
2025-08-10T09:02+0000
غزة
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_4724bdad6f847cb4c6bea1c0b68a8dc0.jpg
وكتبت ألبانيز عبر حسابها على منصة "إكس"، موجهة رسالتها للاتحاد: "حان وقت طرد القتلة من المسابقات، فلنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية".وكان قائد منتخب مصر ونجم "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، وجّه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد، نجم منتخب فلسطين السابق.وأعاد صلاح، نشر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلّق قائلًا: "هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/ آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي "خدمات الشاطئ"، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي.وكان العبيد عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010، من بين 6 لاعبين من المنتخب الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ"أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20250809/-صلاح-يوجه-رسالة-نارية-بشأن-مقتل-بيليه-فلسطين-على-يد-إسرائيل-1103554206.html
https://sarabic.ae/20250806/مقتل-لاعب-سابق-في-المنتخب-الفلسطيني-أثناء-انتظار-المساعدات-في-غزة-1103433591.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_92:0:985:670_1920x0_80_0_0_dd7708e6a9420764f2fa3d048fb768e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

ألبانيز تدعو "يويفا" إلى طرد إسرائيل من مسابقاته لقتلها نجم منتخب فلسطين السابق

09:02 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Darko Bandicالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته لقتلها نجم منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، سليمان العبيد، في قطاع غزة.
وكتبت ألبانيز عبر حسابها على منصة "إكس"، موجهة رسالتها للاتحاد: "حان وقت طرد القتلة من المسابقات، فلنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية".
وكان قائد منتخب مصر ونجم "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، وجّه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد، نجم منتخب فلسطين السابق.
وأعاد صلاح، نشر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلّق قائلًا: "هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
صلاح يوجه رسالة نارية بشأن مقتل "بيليه فلسطين" على يد إسرائيل
أمس, 17:38 GMT
وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق "خدمات الشاطئ"، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".

ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/ آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي "خدمات الشاطئ"، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
6 أغسطس, 09:41 GMT
وكان العبيد عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ونال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية، الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010، من بين 6 لاعبين من المنتخب الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ"أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
