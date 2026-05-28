الصحة السعودية تتلقى أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات خلال موسم الحج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مركز الاتصال الموحد (937) تلقى أكثر من مليون اتصال منذ بداية موسم حج 1447هـجري وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ضمن منظومة تشغيلية... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T08:42+0000
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مركز الاتصال الموحد (937) تلقى أكثر من مليون اتصال منذ بداية موسم حج 1447هـجري وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لخدمة "ضيوف الرحمن".
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة
الأنباء السعودية - واس، أن الخدمات قُدمت عبر سبع لغات هي: العربية، الإنجليزية، الإندونيسية، التركية، الفرنسية، الفارسية، والأوردية، بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من الحجاج من مختلف الجنسيات.
وشملت الاتصالات الواردة استفسارات واستشارات طبية، إضافة إلى بلاغات صحية وخدمات توعوية، خاصة ما يتعلق بالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة والإجراءات الوقائية خلال أداء المناسك.
وأكدت الوزارة أن المركز يعمل بكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متقدمة تضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الصحي على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.