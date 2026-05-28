كاتس يتوعد "حزب الله" برد "حاسم" بعد مقتل مجندة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "حزب الله" اللبناني بدفع "أثمان باهظة" عقب مقتل مجندة إسرائيلية خلال نشاط عسكري قرب الحدود اللبنانية

وقال كاتس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن حزب الله "دفع وسيواصل دفع ثمن باهظ بسبب أفعاله ضد إسرائيل"، وذلك تعليقًا على مقتل المجندة روتيم يناي، التي كانت تعمل مساعدة لمسؤول شؤون الأفراد في لواء "جفعاتي". ولم يكشف كاتس عن طبيعة الإجراءات أو الخطوات العسكرية المحتملة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين خلال عملية عسكرية شمال إسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

