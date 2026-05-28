كاتس يتوعد "حزب الله" برد "حاسم" بعد مقتل مجندة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
كاتس يتوعد "حزب الله" برد "حاسم" بعد مقتل مجندة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية
كاتس يتوعد "حزب الله" برد "حاسم" بعد مقتل مجندة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "حزب الله" اللبناني بدفع "أثمان باهظة" عقب مقتل مجندة إسرائيلية خلال نشاط عسكري قرب الحدود اللبنانية، مؤكدًا أن تل أبيب ستواصل الرد بقوة على أي تهديدات تستهدف مواطنيها أو قواتها.
وقال كاتس، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن حزب الله "دفع وسيواصل دفع ثمن باهظ بسبب أفعاله ضد إسرائيل"، وذلك تعليقًا على مقتل المجندة روتيم يناي، التي كانت تعمل مساعدة لمسؤول شؤون الأفراد في لواء "جفعاتي".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يتقدم بـ"خالص التعازي" إلى عائلة المجندة القتيلة، مشددًا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل تنفيذ مهامها لحماية الإسرائيليين، وأن الرد على هجمات الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها "حزب الله"، سيكون "حاسمًا".

ولم يكشف كاتس عن طبيعة الإجراءات أو الخطوات العسكرية المحتملة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين خلال عملية عسكرية شمال إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
