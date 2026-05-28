مدربة خيول تتعرض لركلة قوية من حصان خلال بث مباشر في بريطانيا...فيديو
19:51 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 19:57 GMT 28.05.2026)
© Photoمدربة خيول تتعرض لركلة قوية من حصان خلال بث مباشر في بريطانيا
© Photo
تابعنا عبر
تعرضت مدربة خيول لإصابة خطيرة بعد أن ركلها حصان بقوة أثناء بث مباشر على التلفزيون في مضمار سباق "ريدكار" بالمملكة المتحدة، في حادثة وثّقتها الكاميرات بشكل مباشر وأثارت تفاعلا واسعاً.
ووفقا للتفاصيل، كانت الشابة البالغة من العمر 25 عاما، والمسؤولة عن رعاية الخيول، تقوم بتفقد حصان سباق يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قبل أن يباغتها الحصان بركلة مفاجئة أسقطتها أرضا.
وأظهرت اللقطات لحظة الحادث أثناء التغطية التلفزيونية المباشرة، حيث سقطت المدربة بشكل مفاجئ بعد تعرضها للركل، وسط حالة من القلق في الموقع.
😳 A woman was sent flying after being violently kicked by a horse during a live TV broadcast at Redcar Racecourse in the UK— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026
The 25-year-old victim, Chloe Briody — head groom for trainer Richard Fahey — was checking the stirrups of a 3-year-old racehorse named Kameko Fever when… pic.twitter.com/aCnso8jMbE
😳 A woman was sent flying after being violently kicked by a horse during a live TV broadcast at Redcar Racecourse in the UK— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026
The 25-year-old victim, Chloe Briody — head groom for trainer Richard Fahey — was checking the stirrups of a 3-year-old racehorse named Kameko Fever when… pic.twitter.com/aCnso8jMbE
ورغم قوة الحادث، أفادت التقارير بأن المدربة، أصيبت بكدمات طفيفة فقط، وتخضع حاليا للتعافي، فيما أكد زملاء لها في العمل أنها ستعود قريبا إلى عملها.