https://sarabic.ae/20260528/-رئيس-الوزراء-المجري-بودابست-لن-ترسل-أسلحة-ومعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1113835106.html
رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T18:10+0000
2026-05-28T18:10+0000
2026-05-28T18:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
وكتب ماغيار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت الأمين العام (لحلف الناتو) أن المجر لن ترسل أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الحرب الروسية الأوكرانية". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ماغيار، وروته أول اجتماع لهما في بروكسل منذ تغيير الحكومة في المجر.وفي وقت سابق، أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى. وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
https://sarabic.ae/20260511/المرشحة-لتولي-وزارة-الخارجية-المجرية-لن-ندعم-البنود-المضرة-بمصالحنا-في-حزمة-العقوبات-ضد-روسيا-1113327900.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المجر
رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وكتب ماغيار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت الأمين العام (لحلف الناتو) أن المجر لن ترسل أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الحرب الروسية الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ماغيار، وروته أول اجتماع لهما في بروكسل منذ تغيير الحكومة في المجر.
وفي وقت سابق، أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى.
وقالت أوربان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".
وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.