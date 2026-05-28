رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وكتب ماغيار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت الأمين العام (لحلف الناتو) أن المجر لن ترسل أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الحرب الروسية الأوكرانية". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ماغيار، وروته أول اجتماع لهما في بروكسل منذ تغيير الحكومة في المجر.وفي وقت سابق، أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى. وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.

