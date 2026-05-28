رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
رئيس الوزراء المجري: بودابست لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ماغيار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت الأمين العام (لحلف الناتو) أن المجر لن ترسل أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الحرب الروسية الأوكرانية". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ماغيار، وروته أول اجتماع لهما في بروكسل منذ تغيير الحكومة في المجر.وفي وقت سابق، أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى. وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المجر لن ترسل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وكتب ماغيار على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت الأمين العام (لحلف الناتو) أن المجر لن ترسل أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الحرب الروسية الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عقد ماغيار، وروته أول اجتماع لهما في بروكسل منذ تغيير الحكومة في المجر.
وفي وقت سابق، أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى.

وقالت أوربان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".

وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
