773 ألف متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن في يوم عيد الأضحى
أعلنت شركة المياه الوطنية في السعودية، اليوم الخميس، توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، ضمن خططها
2026-05-28T14:39+0000
أعلنت شركة المياه الوطنية في السعودية، اليوم الخميس، توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، ضمن خططها التشغيلية لخدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ.
وأكدت الشركة استمرار ضخ المياه على مدار الساعة عبر شبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مشيرة إلى استقرار الأوضاع التشغيلية وعدم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة خلال عمليات التوزيع.
وأوضحت أن منظومتها تعتمد على شبكات مياه تتجاوز 5700 كيلومتر، إضافة إلى أكثر من 4000 كيلومتر من شبكات الخدمات البيئية، بما يعزز كفاءة الإمداد واستدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
كما كشفت الشركة عن تنفيذ أكثر من 4200 فحص مخبري للمياه خلال العاشر من ذي الحجة، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المياه المقدمة للحجاج.