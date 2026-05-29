الإنسان "ممتلكات منقولة"... فرنسا تلغي "القانون الأسود" بشأن الرق عام 2026

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الإنسان "ممتلكات منقولة"... فرنسا تلغي "القانون الأسود" بشأن الرق عام 2026
تتمتع فرنسا بسمعة براقة عن كونها مقصد الحضارة والثقافة ومنارة للنهضة الأوروبية، برموزها التاريخية كبرج إيفل المنتصب في باريس، إلا أن بعض الملفات المطوية تظهر... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
11:35 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 11:42 GMT 29.05.2026)
© Sputnik . Dominic Buten / الانتقال إلى بنك الصوربرج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا.
برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا.
تتمتع فرنسا بسمعة براقة عن كونها مقصد الحضارة والثقافة ومنارة للنهضة الأوروبية، برموزها التاريخية كبرج إيفل المنتصب في باريس، إلا أن بعض الملفات المطوية تظهر الجانب المظلم لـ"عاصمة النور".
حيث ألغى البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، بالإجماع "قانون الرق"، الذي كان ساري المفعول منذ عهد لويس الرابع عشر.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي على إلغاء "قانون الرق"، وهو مرسوم ملكي صدر عام 1685 كان ينظم الرق في المستعمرات.
وصوّت جميع النواب الحاضرين، وعددهم 254 نائبًا، والذين يمثلون جميع الفئات السياسية، لصالح القانون.
وينصّ القانون على إلغاء "قانون الرق" نفسه، بالإضافة إلى جميع المراسيم الملكية الصادرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي كانت تنظم الرق في مختلف المستعمرات الفرنسية.

ولم تلغ هذه النصوص رسميًا بعد إلغاء الرق عام 1848، على الرغم من أنها فقدت قوتها القانونية منذ زمن طويل.

وكانت مواد "قانون الرق" الستون تنظم جميع جوانب حياة العبيد، وعلى وجه التحديد، نصّت المادة 44 على اعتبار الشخص "منقولاً" أي من الممتلكات المنقولة (غير العقارية)، بينما حددت بنود أخرى عقوبات للعبيد الهاربين.
كما يُلزم مشروع القانون الحالي الحكومة بإعداد تقرير عن قانون الحقبة الاستعمارية، وآثاره طويلة الأمد، ومكانة الرق في المناهج الدراسية.
وجرى التصويت بعد 25 عامًا من إقرار قانون "توبيرا"، الذي اعترف بتجارة الرقيق والرق كجرائم ضد الإنسانية.
وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، تتمثل المرحلة التالية بتمريره في مجلس الشيوخ والمصادقة عليه.
