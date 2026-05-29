https://sarabic.ae/20260529/الإنسان-ممتلكات-منقولة-فرنسيا-تلغي-القانون-الأسود-بشأن-الرق-عام-2026-1113850750.html
الإنسان "ممتلكات منقولة"... فرنسا تلغي "القانون الأسود" بشأن الرق عام 2026
الإنسان "ممتلكات منقولة"... فرنسا تلغي "القانون الأسود" بشأن الرق عام 2026
سبوتنيك عربي
تتمتع فرنسا بسمعة براقة عن كونها مقصد الحضارة والثقافة ومنارة للنهضة الأوروبية، برموزها التاريخية كبرج إيفل المنتصب في باريس، إلا أن بعض الملفات المطوية تظهر... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T11:35+0000
2026-05-29T11:35+0000
2026-05-29T11:42+0000
أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104422/45/1044224516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc04c0ac773e912caabe3ec251394176.jpg
حيث ألغى البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، بالإجماع "قانون الرق"، الذي كان ساري المفعول منذ عهد لويس الرابع عشر.وصوّت مجلس النواب الفرنسي على إلغاء "قانون الرق"، وهو مرسوم ملكي صدر عام 1685 كان ينظم الرق في المستعمرات.وصوّت جميع النواب الحاضرين، وعددهم 254 نائبًا، والذين يمثلون جميع الفئات السياسية، لصالح القانون.وينصّ القانون على إلغاء "قانون الرق" نفسه، بالإضافة إلى جميع المراسيم الملكية الصادرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي كانت تنظم الرق في مختلف المستعمرات الفرنسية.وكانت مواد "قانون الرق" الستون تنظم جميع جوانب حياة العبيد، وعلى وجه التحديد، نصّت المادة 44 على اعتبار الشخص "منقولاً" أي من الممتلكات المنقولة (غير العقارية)، بينما حددت بنود أخرى عقوبات للعبيد الهاربين.وجرى التصويت بعد 25 عامًا من إقرار قانون "توبيرا"، الذي اعترف بتجارة الرقيق والرق كجرائم ضد الإنسانية.وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، تتمثل المرحلة التالية بتمريره في مجلس الشيوخ والمصادقة عليه.فرنسا تتحرك رسميا للتحقيق بملفات إبستين
https://sarabic.ae/20260513/فرنسا-تحجر-1700-شخص-على-متن-سفينة-سياحية-للاشتباه-بعدوى-معوية-1113385833.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104422/45/1044224516_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_9f25e3bff55640ba8412f4fe9f54d614.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
الإنسان "ممتلكات منقولة"... فرنسا تلغي "القانون الأسود" بشأن الرق عام 2026
11:35 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 11:42 GMT 29.05.2026)
تتمتع فرنسا بسمعة براقة عن كونها مقصد الحضارة والثقافة ومنارة للنهضة الأوروبية، برموزها التاريخية كبرج إيفل المنتصب في باريس، إلا أن بعض الملفات المطوية تظهر الجانب المظلم لـ"عاصمة النور".
حيث ألغى البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، بالإجماع "قانون الرق"، الذي كان ساري المفعول منذ عهد لويس الرابع عشر.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي على إلغاء "قانون الرق"، وهو مرسوم ملكي صدر عام 1685 كان ينظم الرق في المستعمرات.
وصوّت جميع النواب الحاضرين، وعددهم 254 نائبًا، والذين يمثلون جميع الفئات السياسية، لصالح القانون.
وينصّ القانون على إلغاء "قانون الرق" نفسه، بالإضافة إلى جميع المراسيم الملكية الصادرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي كانت تنظم الرق في مختلف المستعمرات الفرنسية.
ولم تلغ هذه النصوص رسميًا بعد إلغاء الرق عام 1848، على الرغم من أنها فقدت قوتها القانونية منذ زمن طويل.
وكانت مواد "قانون الرق" الستون تنظم جميع جوانب حياة العبيد، وعلى وجه التحديد، نصّت المادة 44 على اعتبار الشخص "منقولاً" أي من الممتلكات المنقولة (غير العقارية)، بينما حددت بنود أخرى عقوبات للعبيد الهاربين.
كما يُلزم مشروع القانون الحالي الحكومة بإعداد تقرير عن قانون الحقبة الاستعمارية، وآثاره طويلة الأمد، ومكانة الرق في المناهج الدراسية.
وجرى التصويت بعد 25 عامًا من إقرار قانون "توبيرا"، الذي اعترف بتجارة الرقيق والرق كجرائم ضد الإنسانية.
وبعد إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، تتمثل المرحلة التالية بتمريره في مجلس الشيوخ والمصادقة عليه.