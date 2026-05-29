الدفاع الجوي الروسي يدمر 208 طائرات أوكرانية مسيرة في عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 208 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T05:04+0000
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 28 أيار /مايو وحتى الساعة 07:00 يوم 29 مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 208 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفلاديمير، وفورونيج، وفولغوغراد، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وساراتوف، وتفير، وياروسلافل، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسيلفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 208 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
