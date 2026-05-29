مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الجمعة، بأن فرقة من القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين المنسحبين في مقاطعة خاركوف، ما أسفر... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T04:57+0000
04:37 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 04:57 GMT 29.05.2026)
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الجمعة، بأن فرقة من القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين المنسحبين في مقاطعة خاركوف، ما أسفر عن مقتلهم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في كارايشني، تمت تصفية أفراد من اللواء 159 الآلي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على يد زملائهم أثناء محاولتهم الفرار من مواقعهم".
وأفاد مصدر في القوات الروسية، أمس الأربعاء، بأن قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت مجموعتين قتاليتين تابعتين لها، باستخدام سلاح المدفعية قرب بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "منعت قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مجموعتين قتاليتين تابعتين لها من الفرار من مواقعهما، وصفّت جنودهما بنيران المدفعية".
وصرّح مسلحون أوكرانيون أُسروا سابقًا، بأن الفرار من الخدمة العسكرية بات مشكلة رئيسية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.
وتقرّ القيادة الأوكرانية بذلك أيضًا، إذ أفاد وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايل فيدوروف، أن نحو 200 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، "تخلّوا طواعية عن وحداتهم أو فروا من الخدمة".
في غضون ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عدد القضايا المفتوحة بموجب المواد المتعلقة بهذه الوقائع أعلى من ذلك بكثير، إذ يتجاوز 311 ألف قضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.