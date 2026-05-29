مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260529/قوات-كييف-تواصل-استهداف-القوات-الأوكرانية-الفارة-من-مواقعها-في-مقاطعة-خاركوف-1113842344.html
مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف
مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الجمعة، بأن فرقة من القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين المنسحبين في مقاطعة خاركوف، ما أسفر... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T04:37+0000
2026-05-29T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في كارايشني، تمت تصفية أفراد من اللواء 159 الآلي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على يد زملائهم أثناء محاولتهم الفرار من مواقعهم".وأفاد مصدر في القوات الروسية، أمس الأربعاء، بأن قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت مجموعتين قتاليتين تابعتين لها، باستخدام سلاح المدفعية قرب بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "منعت قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مجموعتين قتاليتين تابعتين لها من الفرار من مواقعهما، وصفّت جنودهما بنيران المدفعية".وصرّح مسلحون أوكرانيون أُسروا سابقًا، بأن الفرار من الخدمة العسكرية بات مشكلة رئيسية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.في غضون ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عدد القضايا المفتوحة بموجب المواد المتعلقة بهذه الوقائع أعلى من ذلك بكثير، إذ يتجاوز 311 ألف قضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة
https://sarabic.ae/20260528/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-مجموعة-الغرب-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1113825364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف

04:37 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 04:57 GMT 29.05.2026)
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Сергей Аверин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الجمعة، بأن فرقة من القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين المنسحبين في مقاطعة خاركوف، ما أسفر عن مقتلهم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في كارايشني، تمت تصفية أفراد من اللواء 159 الآلي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على يد زملائهم أثناء محاولتهم الفرار من مواقعهم".
وأفاد مصدر في القوات الروسية، أمس الأربعاء، بأن قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت مجموعتين قتاليتين تابعتين لها، باستخدام سلاح المدفعية قرب بلدة غرانوف في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "منعت قيادة اللواء 58 المؤلل للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، مجموعتين قتاليتين تابعتين لها من الفرار من مواقعهما، وصفّت جنودهما بنيران المدفعية".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 12:56 GMT
وصرّح مسلحون أوكرانيون أُسروا سابقًا، بأن الفرار من الخدمة العسكرية بات مشكلة رئيسية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.
وتقرّ القيادة الأوكرانية بذلك أيضًا، إذ أفاد وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايل فيدوروف، أن نحو 200 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، "تخلّوا طواعية عن وحداتهم أو فروا من الخدمة".
في غضون ذلك، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عدد القضايا المفتوحة بموجب المواد المتعلقة بهذه الوقائع أعلى من ذلك بكثير، إذ يتجاوز 311 ألف قضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تعبئة القتلى والسجناء... أوكرانيا تجند بشكل وهمي لنجاح تنفيذ الخطة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала