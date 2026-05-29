الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية طرف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط.

2026-05-29T07:20+0000

وقال خلال إحاطة صحفية: "أوروبا حاليًا طرف في النزاع إلى جانب أوكرانيا. تذكروا أن الأسلحة الأوروبية تُطلق النار علينا مباشرة، ولا يمكن تجاهل ذلك. لذلك، في هذا الوضع، لا يمكن لأوروبا أن تدّعي أنها وسيط بأي شكل من الأشكال".وحول أن روسيا ترحب بقرار ماغيار (رئيس الوزراء المجري الجديد) رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أوضح بيسكوف: "إنه قرار إيجابي، بالطبع إيجابي. إذا أعلنت دولة ما أنها لا تريد تأجيج الصراع، فلا يسعنا إلا الترحيب بذلك".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجميع يأخذ مزاعم موسكو على محمل الجد، بشن غارات على منشآت عسكرية في كييف، أوضح: "ليس الجميع يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كلا".بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالميبوليانسكي: روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة

