الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/الكرملين-أوروبا-طرف-في-النزاع-حاليا-ولا-يمكنها-أن-تلعب-دور-وسيط-في-أوكرانيا-1113843833.html
الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية
الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية طرف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T06:59+0000
2026-05-29T07:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال خلال إحاطة صحفية: "أوروبا حاليًا طرف في النزاع إلى جانب أوكرانيا. تذكروا أن الأسلحة الأوروبية تُطلق النار علينا مباشرة، ولا يمكن تجاهل ذلك. لذلك، في هذا الوضع، لا يمكن لأوروبا أن تدّعي أنها وسيط بأي شكل من الأشكال".وحول أن روسيا ترحب بقرار ماغيار (رئيس الوزراء المجري الجديد) رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أوضح بيسكوف: "إنه قرار إيجابي، بالطبع إيجابي. إذا أعلنت دولة ما أنها لا تريد تأجيج الصراع، فلا يسعنا إلا الترحيب بذلك".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجميع يأخذ مزاعم موسكو على محمل الجد، بشن غارات على منشآت عسكرية في كييف، أوضح: "ليس الجميع يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كلا".بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالميبوليانسكي: روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة
https://sarabic.ae/20260528/عملية-السلام-في-أوكرانيا-ذات-أولوية-بالنسبة-لموسكو---الكرملين-1113811320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية

06:59 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 07:20 GMT 29.05.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية طرف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط.
وقال خلال إحاطة صحفية: "أوروبا حاليًا طرف في النزاع إلى جانب أوكرانيا. تذكروا أن الأسلحة الأوروبية تُطلق النار علينا مباشرة، ولا يمكن تجاهل ذلك. لذلك، في هذا الوضع، لا يمكن لأوروبا أن تدّعي أنها وسيط بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "إن أكبر حماقة يرتكبها الأوروبيون والمسؤولون في بروكسل هي الرفض التام لأي حوار مع روسيا. من المستحيل حل المشاكل أو مناقشتها دون حوار".
وحول أن روسيا ترحب بقرار ماغيار (رئيس الوزراء المجري الجديد) رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أوضح بيسكوف: "إنه قرار إيجابي، بالطبع إيجابي. إذا أعلنت دولة ما أنها لا تريد تأجيج الصراع، فلا يسعنا إلا الترحيب بذلك".

وتابع: "يقول (ماغيار) إنه لا داعي لتأجيج الوضع، ونحن نرحب بهذا القرار. نتوقع من جميع الدول أن تتخذ قرارًا مماثلًا، وعندها سيتحقق السلام بشكل أسرع".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو
أمس, 08:31 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.
وقال بيسكوف: "بالنسبة لنا، تُعدّ عملية السلام، بشكل عام، والوسائل السلمية لتحقيق أهدافنا، هي الخيار المُفضّل".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجميع يأخذ مزاعم موسكو على محمل الجد، بشن غارات على منشآت عسكرية في كييف، أوضح: "ليس الجميع يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كلا".
بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي
بوليانسكي: روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала