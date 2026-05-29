الكرملين: أوروبا طرف في النزاع حاليا ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط للتسوية الأوكرانية
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية طرف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط.
2026-05-29T07:20+0000
06:59 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 07:20 GMT 29.05.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الدول الأوروبية طرف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط.
وقال خلال إحاطة صحفية: "أوروبا حاليًا طرف في النزاع إلى جانب أوكرانيا. تذكروا أن الأسلحة الأوروبية تُطلق النار علينا مباشرة، ولا يمكن تجاهل ذلك. لذلك، في هذا الوضع، لا يمكن لأوروبا أن تدّعي أنها وسيط بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "إن أكبر حماقة يرتكبها الأوروبيون والمسؤولون في بروكسل هي الرفض التام لأي حوار مع روسيا. من المستحيل حل المشاكل أو مناقشتها دون حوار".
وحول أن روسيا ترحب بقرار ماغيار (رئيس الوزراء المجري الجديد) رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أوضح بيسكوف: "إنه قرار إيجابي، بالطبع إيجابي. إذا أعلنت دولة ما أنها لا تريد تأجيج الصراع، فلا يسعنا إلا الترحيب بذلك".
وتابع: "يقول (ماغيار) إنه لا داعي لتأجيج الوضع، ونحن نرحب بهذا القرار. نتوقع من جميع الدول أن تتخذ قرارًا مماثلًا، وعندها سيتحقق السلام بشكل أسرع".
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.
وقال بيسكوف: "بالنسبة لنا، تُعدّ عملية السلام، بشكل عام، والوسائل السلمية لتحقيق أهدافنا، هي الخيار المُفضّل".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجميع يأخذ مزاعم موسكو على محمل الجد، بشن غارات على منشآت عسكرية في كييف، أوضح: "ليس الجميع يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كلا".