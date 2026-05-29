بعد رحيل عبد الناصر... كيف انقلب السادات على سلفه وخاض حرب أكتوبر ومهد لاتفاقية "كامب ديفيد"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
بعد رحيل عبد الناصر... كيف انقلب السادات على سلفه وخاض حرب أكتوبر ومهد لاتفاقية "كامب ديفيد"
سبوتنيك عربي
في عام 1967 تعرضت مصر لنكسة كان من نتائجها احتلال سيناء، لكن مصر رفضت الهزيمة وأصرت على بناء قدراتها الذاتية لتحرير الأرض، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
بعد رحيل عبد الناصر... كيف انقلب السادات على سلفه وخاض حرب أكتوبر ومهّد لاتفاقية "كامب ديفيد"
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
كل المواضيع
في عام 1967 تعرضت مصر لنكسة كان من نتائجها احتلال سيناء، لكن مصر رفضت الهزيمة وأصرت على بناء قدراتها الذاتية لتحرير الأرض، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة بالإضافة الى تحرير الأراضي العربية التي احتلت في تلك الحرب، وكانت حرب الاستنزاف ترجمة لقرار رفض الهزيمة.
انقلب أنور السادات، الرئيس المصري الأسبق، بعد وفاة جمال عبد الناصر على نهج سلفه، وانتقل بمصر من التحالف مع الاتحاد السوفيتي الى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
من هنا يستعرض برنامج "خطوط التماس"، مع المحلل السياسي والمختص في الشأن الإقليمي، محمود عبد الحكيم، المحطات المفصلية ومن ضمنها إطاحة السادات بالمقربين من جمال عبد الناصر في العام 1971 والتحضير لحرب أكتوبر/ تشرين الأول، والخلاف الذي جرى خلال هذه الحرب مع حليفه الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، مرورا باتفاقية فصل القوات بين مصر وإسرائيل والتي مهدت لاحقا لاتفاقات "كامب ديفيد" واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

الاتحاد السوفيتي أعاد بناء الجيش المصري بتقديم الدبابات والدفاع الجوي

بداية، تحدث عبد الحكيم عن كيفية إعادة مصر بناء جيشها بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي، قائلا: "أرسل لها من عام 67 حتى 72، وهو الوقت الذي أخرج أنور السادات منه خبراء الاتحاد السوفييتي من مصر، حوالي 1200 دبابة T-55 وT-54، إضافة إلى الطيران، فالدفاع الجوي كان مهما جدا في حماية العنق المصري والأهم كان إقامة حائط الصواريخ وهو منظومة الدفاع الجوي التي وضعت غرب قناة السويس لحماية الداخل، كما كان لفريق الشاذلي دورا مهما في التخطيط عندما زاد من عدد المقاتلين".

عبد الناصر كان يعلم أن المسألة ليست الأرض بل الدور الإسرائيلي في المنطقة

وعن رفض جمال عبد الناصر عقب "هزيمة 67" مسألة المفاوضات والسلام مع إسرائيل، كشف المحلل السياسي أن "عبد الناصر كان يتفاوض ويناور الأمريكيين ويأخذ منهم معونات في مكان ما ويعمل ضدهم".
وأضاف: "ولكن التجربة العملية هي التي أوصلت عبد الناصر لما قاله بعد 67 بأن المسألة ليست مسألة أرض بل الدور الإسرائيلي في المنطقة وطبيعته التوسعية، وقرر أن يأتي السلام بعد التحرير وبعد تحسين الشروط أمام العدو وليس من قبل".
وأشار عبد الحكيم إلى ثلاث خطط كانت قد وضعت بشأن سيناء المحتلة، الأولى هي "غرانيت" كانت ترتكز على الهجوم في سيناء حتى الوصول إلى منطقة الممرات، والثانية هي "المآذن العالية" لها علاقة بعبور القناة تحديدا، والخطة النهائية كان اسمها "بدر" هي خطة هجومية باقتحام سيناء والوصول إلى الممرات، وهذه الخطة لم تقم بها القيادة المصرية، لأن الذهن العسكري المصري لم يفكر في أي خطة تشمل تحرير كامل سيناء، كل الخطط كانت تقف عند منطقة الممر".

السادات بعث برسالة الى واشنطن قبل حرب الـ73 لطلب تسوية سلمية مقابل انسحاب إسرائيل

وكشف عبد الحكيم أن "توجه أنور السادات كان موجودا داخل نظام عبد الناصر كجناح كامل وكان منه حافظ اسماعيل الذي أصبح مستشار الأمن القومي للسادات الذي أرسل السادات معه رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قبل الحرب في 73 أعلن فيها استعداده لتسوية سلمية مقابل انسحاب إسرائيل، ولو لم تحصل ضربة كبيرة في أكتوبر73، لم تكن إسرائيل لتقدم أي تنازل".
وحول تنسيق أنور السادات مع سوريا التي كان يرأسها حافظ الأسد من أجل الدخول في الحرب، قال عبد الحكيم: "تم الاتفاق على يوم القيام بالهجوم وساعة الصفر، لكن كان هناك خلافات حول الخطة، كما أن السوريين طلبوا من المصريين تطوير الهجوم بالفعل أثناء الحرب نظرا لوجود ضغط في الجولان، وثالث نقطة أن السادات أخذ هذا ذريعة لتطوير الهجوم بعيدا عن مظلة الدفاع الجوي التي كانت موجودة غرب القناة، مما تسبب في فشل الهجوم المصري".

الإنجاز العسكري بتحرير جزء من الأرض لم يترجم بإنجاز سياسي بسبب "كامب ديفيد"

وختم عبد الحكيم بالتأكيد على "ثبات مصر وقدرتها على العمل والتطوير ووضع الخطط وتنفيذها والالتزام، فنجحت في تحرير 15 كيلو من الأرض، ولكن لم يتم ترجمة الإنجاز العسكري بإنجاز سياسي بالحجم نفسه، بسبب اتفاقية "كامب دايفيد" لأنها ليست شيئا خاصا بسيناء فقط بل أتت وقتها عام 79 وبدعم من كتلة حاكمة أخذت مصر على طريق الخطأ".
