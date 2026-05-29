تحت المياه الهائجة... غواص سوري يؤدي مهمة خطيرة في سد الفرات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام غواص سوري بمهمة شديدة الخطورة داخل نهر الفرات، حيث ظهر داخل قفص حديدي أثناء تنفيذه أعمال صيانة لبوابات سد الفرات، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها النهر نتيجة ارتفاع منسوب المياه وشدة التيارات.
وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين، الذين أشادوا بشجاعة الغواص وإصراره على أداء مهمته رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بالموقع، خاصة مع استمرار حالة الفيضان التي تضرب المنطقة منذ عدة أيام.
وتشهد محافظتا الرقة ودير الزور أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، الأمر الذي تسبب في غمر عدد من المنازل والأراضي الزراعية، إضافة إلى خروج بعض الجسور ومحطات المياه عن الخدمة، وسط تحذيرات متكررة تدعو السكان إلى الابتعاد عن مجرى النهر وتوخي الحذر.
#فرق_الدفاع_المدني 🔴 يضحون بحيا.تهم من أجل المواطنين في #محافظة #دير_الزور 😥— حسام تركي بيك النجرس💚🇸🇾❤️🇸🇾 (@abdlalhman) May 29, 2026
أبطالٌ في قلب الخطر.. كل التحية #لرجال_الدفاع المدني وهم يخاطرون بحيا.تهم لصيانة #سد_الفرات. 💚🇸🇾😥
224-05-2026 pic.twitter.com/2qFpNxl4fV
وتعود أزمة ارتفاع منسوب مياه الفرات إلى زيادة تدفق المياه والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية في عدد من المناطق القريبة من مجرى النهر.
وتواصل فرق الطوارئ جهودها لمراقبة السدود وتأمين السكان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الفيضانات خلال الفترة المقبلة.