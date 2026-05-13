جندي عراقي يتلقى عملية زرع يد من رجل هندي.. فيديو
سبوتنيك عربي
خضع المنتسب في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، محمد السعدي، لإجراء عملية نادرة ومعقدة لزراعة يد في الهند. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
سافر السعدي إلى الهند، وتحديدا ولاية فريدآباد، حيث وجد شابًا تطوع للتبرع بيده (وهي عملية زرع قانونية بالتراضي)، وأجرى الأطباء عملية الزرع المعقّدة.تمت العملية بنجاح بعد انتظار عامين، إثر تبرع عائلة هندية باليد، ما أعاد الأمل للمقاتل الذي فقد يده أثناء دفاعه عن العراق.
