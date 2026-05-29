"روستيخ" تسلم الجيش الروسي دفعة من ناقلات الجنود المدرعة المطورة "بي إم دي-2"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ" تسلم الجيش الروسي دفعة من ناقلات الجنود المدرعة المطورة "بي إم دي-2"
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية عن تسليم مركبات قتالية مطورة من طراز "بي إم دي-2"، مزودة بمقصورات قتالية جديدة ذات سعة أكبر تُعرف باسم... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113842879_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_32747fdad9e71d3c27319a26079b59e6.jpg
وجاء في البيان: "سلّمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، دفعة من مركبات "بي إم دي-2" القتالية المحمولة جواً والمُحدّثة، والمزودة بمقصورة "بيريغ"، (للجيش الروسي) كجزء من عقد دفاعي حكومي".وتتميز هذه الوحدة بقوة نارية مُحسّنة ومدى اشتباك أوسع، وأكدت "روستيخ" أن هذه الوحدة ستُعزز القدرات القتالية للقوات المحمولة جواً.وبحسب المدير الصناعي لمجموعة "روستيخ" للأسلحة، بيكخان أوزدوييف، يعمل متخصصو شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" باستمرار على تحسين معداتهم استنادًا إلى الخبرة العملياتية.وأشار أوزدوييف إلى أن "فعالية المركبة قد بلغت مستوى جديدًا، فتسليحها الأقوى يسمح لها بالوصول إلى العدو من مسافة أبعد، مما يزيد من قدرتها على البقاء ويضمن سلامة أفرادها".وقد زُوِّدت مركبات القتال المحمولة جوًا المُحدثة بمجموعات حماية إضافية وأنظمة حرب إلكترونية، وقد اجتازت المعدات جميع الاختبارات المطلوبة وحصلت على موافقة المسؤولين العسكريين.ويتميز نظام "بيريغ" بإضافة منصة إطلاق ثنائية لصواريخ "كورنيت" الموجهة والمضادة للدروع، ما يمنح المدرعة القدرة على تدمير الدبابات الثقيلة والتحصينات الهندسية من مسافات بعيدة تصل إلى عشرة كيلومترات، متفوقة بذلك على المنظومات القديمة مثل "فاغوت" و"كونكورس".من الناحية التكنولوجية والدفاعية، جُهزت المدرعة بنظام رقمي متطور للتحكم في إطلاق النار يحتوي على قنوات رؤية ليلية وحرارية ومقدرة مسافة ليزرية بجانب خاصية التتبع التلقائي للأهداف، مما يتيح للرامي رصد واستهداف الآليات بدقة عالية أثناء الحركة وفي مختلف الظروف الجوية.كما تم دمج أنظمة حرب إلكترونية محلية ومخصصة لحماية المركبة من تهديدات الطائرات المسيرة الانتحارية، والذخائر المتجولة، مما يضمن توازناً فعالاً بين القوة النارية الكثيفة، والتحكم الرقمي السلس، والمرونة العالية في أرض المعركة.ارتفاع حجم طلبات توريد الأسلحة الروسية إلى عشرات المليارات من الدولارات
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية عن تسليم مركبات قتالية مطورة من طراز "بي إم دي-2"، مزودة بمقصورات قتالية جديدة ذات سعة أكبر تُعرف باسم "بيريغ"، إلى الجيش الروسي.
وجاء في البيان: "سلّمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، دفعة من مركبات "بي إم دي-2" القتالية المحمولة جواً والمُحدّثة، والمزودة بمقصورة "بيريغ"، (للجيش الروسي) كجزء من عقد دفاعي حكومي".
وتتميز هذه الوحدة بقوة نارية مُحسّنة ومدى اشتباك أوسع، وأكدت "روستيخ" أن هذه الوحدة ستُعزز القدرات القتالية للقوات المحمولة جواً.

وأفادت الشركة الحكومية بأن مركبات "بي إم دي-2" خضعت لعملية إصلاح شاملة وتحديث واسع النطاق، حيث تمت إضافة أبراج القتال الجديدة، كما زُوّدت المركبات المدرعة بأنظمة رؤية مُحسّنة ونظام "كورنيت" المُطوّر للتحكم في النيران والأسلحة الموجهة. وهذا يُتيح للمركبات الاشتباك مع الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى والتحصينات في أي وقت من اليوم.

وبحسب المدير الصناعي لمجموعة "روستيخ" للأسلحة، بيكخان أوزدوييف، يعمل متخصصو شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" باستمرار على تحسين معداتهم استنادًا إلى الخبرة العملياتية.
وحسب أوزدوييف، أصبحت مركبة "بي إم دي-2" المُحدَّثة، المزودة بمقصورة القتال "بيريغ"، أكثر تطورًا من الناحية التقنية وأكثر راحة للطاقم.

وأشار أوزدوييف إلى أن "فعالية المركبة قد بلغت مستوى جديدًا، فتسليحها الأقوى يسمح لها بالوصول إلى العدو من مسافة أبعد، مما يزيد من قدرتها على البقاء ويضمن سلامة أفرادها".
وقد زُوِّدت مركبات القتال المحمولة جوًا المُحدثة بمجموعات حماية إضافية وأنظمة حرب إلكترونية، وقد اجتازت المعدات جميع الاختبارات المطلوبة وحصلت على موافقة المسؤولين العسكريين.

وتعتمد هذه المقصورة القتالية ذات المقعد الواحد على الحفاظ على الوزن الإجمالي للمدرعة لضمان قدرتها على العوم واجتياز العوائق المائية، بجانب إمكانية إسقاطها مظلياً من الطائرات العسكرية كطائرات "إيل- 76".

ويتميز نظام "بيريغ" بإضافة منصة إطلاق ثنائية لصواريخ "كورنيت" الموجهة والمضادة للدروع، ما يمنح المدرعة القدرة على تدمير الدبابات الثقيلة والتحصينات الهندسية من مسافات بعيدة تصل إلى عشرة كيلومترات، متفوقة بذلك على المنظومات القديمة مثل "فاغوت" و"كونكورس".
وتحتفظ المركبة بسلاحها الرئيسي المتمثل في المدفع التلقائي عيار ثلاثين ملم من طراز "2آيه42" والرشاش المتزامن عيار 67 و60 ملم.

من الناحية التكنولوجية والدفاعية، جُهزت المدرعة بنظام رقمي متطور للتحكم في إطلاق النار يحتوي على قنوات رؤية ليلية وحرارية ومقدرة مسافة ليزرية بجانب خاصية التتبع التلقائي للأهداف، مما يتيح للرامي رصد واستهداف الآليات بدقة عالية أثناء الحركة وفي مختلف الظروف الجوية.
كما تم دمج أنظمة حرب إلكترونية محلية ومخصصة لحماية المركبة من تهديدات الطائرات المسيرة الانتحارية، والذخائر المتجولة، مما يضمن توازناً فعالاً بين القوة النارية الكثيفة، والتحكم الرقمي السلس، والمرونة العالية في أرض المعركة.
