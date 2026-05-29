"روستيخ" تسلم الجيش الروسي دفعة من ناقلات الجنود المدرعة المطورة "بي إم دي-2"
29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T06:21+0000
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية عن تسليم مركبات قتالية مطورة من طراز "بي إم دي-2"، مزودة بمقصورات قتالية جديدة ذات سعة أكبر تُعرف باسم "بيريغ"، إلى الجيش الروسي.
وجاء في البيان: "سلّمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، دفعة من مركبات "بي إم دي-2" القتالية المحمولة جواً والمُحدّثة، والمزودة بمقصورة "بيريغ"، (للجيش الروسي) كجزء من عقد دفاعي حكومي".
وتتميز هذه الوحدة بقوة نارية مُحسّنة ومدى اشتباك أوسع، وأكدت "روستيخ" أن هذه الوحدة ستُعزز القدرات القتالية للقوات المحمولة جواً.
وأفادت الشركة الحكومية بأن مركبات "بي إم دي-2" خضعت لعملية إصلاح شاملة وتحديث واسع النطاق، حيث تمت إضافة أبراج القتال الجديدة، كما زُوّدت المركبات المدرعة بأنظمة رؤية مُحسّنة ونظام "كورنيت" المُطوّر للتحكم في النيران والأسلحة الموجهة. وهذا يُتيح للمركبات الاشتباك مع الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى والتحصينات في أي وقت من اليوم.
وبحسب المدير الصناعي لمجموعة "روستيخ" للأسلحة، بيكخان أوزدوييف، يعمل متخصصو شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" باستمرار على تحسين معداتهم استنادًا إلى الخبرة العملياتية.
وحسب أوزدوييف، أصبحت مركبة "بي إم دي-2" المُحدَّثة، المزودة بمقصورة القتال "بيريغ"، أكثر تطورًا من الناحية التقنية وأكثر راحة للطاقم.
وأشار أوزدوييف إلى أن "فعالية المركبة قد بلغت مستوى جديدًا، فتسليحها الأقوى يسمح لها بالوصول إلى العدو من مسافة أبعد، مما يزيد من قدرتها على البقاء ويضمن سلامة أفرادها".
وقد زُوِّدت مركبات القتال المحمولة جوًا المُحدثة بمجموعات حماية إضافية وأنظمة حرب إلكترونية، وقد اجتازت المعدات جميع الاختبارات المطلوبة وحصلت على موافقة المسؤولين العسكريين.
وتعتمد هذه المقصورة القتالية ذات المقعد الواحد على الحفاظ على الوزن الإجمالي للمدرعة لضمان قدرتها على العوم واجتياز العوائق المائية، بجانب إمكانية إسقاطها مظلياً من الطائرات العسكرية كطائرات "إيل- 76".
ويتميز نظام "بيريغ" بإضافة منصة إطلاق ثنائية لصواريخ "كورنيت" الموجهة والمضادة للدروع، ما يمنح المدرعة القدرة على تدمير الدبابات الثقيلة والتحصينات الهندسية من مسافات بعيدة تصل إلى عشرة كيلومترات، متفوقة بذلك على المنظومات القديمة مثل "فاغوت" و"كونكورس".
وتحتفظ المركبة بسلاحها الرئيسي المتمثل في المدفع التلقائي عيار ثلاثين ملم من طراز "2آيه42" والرشاش المتزامن عيار 67 و60 ملم.
من الناحية التكنولوجية والدفاعية، جُهزت المدرعة بنظام رقمي متطور للتحكم في إطلاق النار يحتوي على قنوات رؤية ليلية وحرارية ومقدرة مسافة ليزرية بجانب خاصية التتبع التلقائي للأهداف، مما يتيح للرامي رصد واستهداف الآليات بدقة عالية أثناء الحركة وفي مختلف الظروف الجوية.
كما تم دمج أنظمة حرب إلكترونية محلية ومخصصة لحماية المركبة من تهديدات الطائرات المسيرة الانتحارية، والذخائر المتجولة، مما يضمن توازناً فعالاً بين القوة النارية الكثيفة، والتحكم الرقمي السلس، والمرونة العالية في أرض المعركة.