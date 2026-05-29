مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
توج "كريستال بالاس" الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بالفوز على "رايو فايكانو" الإسباني بنتيجة (1-0،) في المباراة النهائية التي أقيمت... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
توج "كريستال بالاس" الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بالفوز على "رايو فايكانو" الإسباني بنتيجة (1-0،) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لايبزج في ألمانيا، وسجل هدف اللقاء الوحيد، جان فيليب ماتيتا.
وحقق "بالاس" لقبه الأوروبي الأول في تاريخه، مضيفا ثالث ألقابه الكبرى بعدما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ثم درع المجتمع مطلع هذا الموسم على حساب "ليفربول".
وصعق "كريستال بالاس" خصمه "رايو فايكانو"، الذي حارب الصعاب من أجل الوصول لنهائي قاري، ولقب "فايكانو" هو "الصاعقة"، لكنها لم تستطع أن تضرب شباك، دين هندرسون، أو تشل حركة النسر، الذي طار نحو لقبه الثالث.
في هذا الشأن، أكد مدرب "رايو فايكانو" السابق، خالد غنيم، أن "التفاصيل التكتيكية الصغيرة والخبرة في التعامل مع المباريات النهائية صنعت الفارق لصالح "كريستال بالاس" خلال مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون رد".
وقال غنيم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المباراة جمعت بين فريقين يمتلكان أفكارا متقاربة إلى حد كبير، خاصة من ناحية الاعتماد على الصلابة الدفاعية والتحولات السريعة، لكن الفارق تمثل في جودة التنفيذ والتعامل مع التفاصيل الحاسمة داخل اللقاء".
وأوضح أن "مهاجم "كريستال بالاس"، جيان فيليب ماتيتا، كان العنصر الأكثر تأثيرا في المباراة، بعدما نجح في استغلال أنصاف الفرص والتحركات داخل منطقة الجزاء"، مشيرا إلى أن "الهدف الذي سجّله جاء نتيجة فقدان التركيز الدفاعي من جانب لاعبي "رايو فايكانو".
لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ستشهد المباراة النهائية صراعا تكتيكيا خالصا بين مدربين من الجنسية الإسبانية، إذ يضرب، لويس إنريكي، حامل اللقب مع باريس سان جرمان، موعدا مرتقبا مع ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في ملعب "بوشكاش أرينا".
وتعد هذه المواجهة هي الخامسة فقط في تاريخ المسابقة، التي يجمع فيها النهائي بين مدربين من بلد واحد، بعد مواجهات إنجليزية في 1979، وإيطالية في 2003، وألمانية في عامي 2013 و2020.
وتأتي هذه القمة المرتقبة في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو/ أيار الجاري، لتعكس الهيمنة الحالية للمدرسة التدريبية الإسبانية، خاصة بعد قيادة إنريكي للفريق الباريسي لتحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، ونجاح أرتيتا في إنهاء انتظار أرسنال الطويل للظهور في نهائي أوروبي وكذلك إعادة كأس الدوري الإنجليزي لخزائن الفريق اللندني بعد غياب 22 عاما.
وسوف يكون الصراع على أشده لتحديد هوية الفائز باللقب القاري، إذ يسعى "باريس سان جيرمان" للحفاظ على تاجه للمرة الثانية توالياً، بينما يطمح أرسنال لتحقيق لقبه الأول في تاريخ المسابقة.

في هذا السياق، أكد محلل الأداء الرياضي، أحمد محسن، أن "نهائي دوري أبطال أوروبا بين "باريس سان جيرمان" و"أرسنال" يمثل مواجهة استثنائية بين "أقوى هجوم وأقوى دفاع" في البطولة"، مشيرا إلى أن "المباراة المنتظرة في بودابست ستجمع بين مدرستين تدريبيتين إسبانيتين بقيادة لويس إنريكي وميكيل أرتيتا".

وقال محسن في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "لويس إنريكي نجح خلال الموسمين الأخيرين في ترسيخ أسلوب لعب جديد داخل "باريس سان جيرمان"، خاصة بعد رحيل النجوم الكبار الذين قادوا المشروع الباريسي في السنوات الماضية"، مضيفا أن "الفريق الفرنسي بات يمتلك "نسخة جماعية" أكثر توازناً وقدرة على تنفيذ أفكار المدرب الإسباني".
وأوضح أن "أرتيتا بدوره أعاد بناء هوية أرسنال بشكل واضح منذ الموسم الماضي، سواء من الناحية التكتيكية أو الذهنية"، مؤكدا أن "المدرب الإسباني أعاد "الشخصية والصلابة الدفاعية" للفريق اللندني، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما".
