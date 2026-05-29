مياه الفرات تغطي دير الزور والرقة... والدفاع السورية تتحرك لاحتواء الكارثة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/مياه-الفرات-تغطي-دير-الزور-والرقة-والدفاع-السورية-تتحرك-لاحتواء-الكارثة-----1113844866.html
مياه الفرات تغطي دير الزور والرقة... والدفاع السورية تتحرك لاحتواء الكارثة... فيديو
مياه الفرات تغطي دير الزور والرقة... والدفاع السورية تتحرك لاحتواء الكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
سجّل نهر الفرات في سوريا ارتفاعًا استثنائيًا في منسوب مياهه، ما دفع السلطات السورية إلى تفعيل خطط الطوارئ في كل من محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك تحسبًا لأي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T08:17+0000
2026-05-29T08:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الفرات
أخبار سوريا اليوم
سدود مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113730617_0:120:1341:874_1920x0_80_0_0_9cfc7561f58e5f1461163c47b430337e.jpg
واتخذت وزارة الطاقة السورية قرارًا بفتح 3 بوابات من السد(سد الفرات)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، وذلك بهدف تفريغ جزء من المخزون المائي والحفاظ على استقرار المنشأة الهندسية للسد.وأضاف أن التوقعات الفنية لا تشير إلى أي تغييرات مرتقبة في معدلات التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى نهاية الأسبوع، مشددًا على أن فرق الرّصد تواصل متابعتها الدقيقة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر.وأضافت: "ستساهم الوزارة ‏عبر كل الإمكانيات المتاحة بمساعدة ‏الجهات المحلية والوزارات ‏الأخرى بمحافظة دير الزور‎".وقال الصالح في منشور له عبر منصة "إكس": إن الوزارة قامت بتعزيز فرقها بآليات ثقيلة تم نقلها من محافظتي حلب وإدلب، إضافة إلى استئجار معدات أخرى لتسريع وتيرة الاستجابة الميدانية، وتحصين النقاط الأكثر عُرضة للغمر بالمياه.سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما
https://sarabic.ae/20260528/نهر-الفرات-يفاجئ-السوريين-بفيضان-لم-يحدث-منذ-عقود-ما-أسبابه-وكيف-تحركت-الحكومة؟---1113809438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113730617_155:0:1324:877_1920x0_80_0_0_834c239868c4a99e936f70e91a857ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفرات, أخبار سوريا اليوم, سدود مياه
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفرات, أخبار سوريا اليوم, سدود مياه

مياه الفرات تغطي دير الزور والرقة... والدفاع السورية تتحرك لاحتواء الكارثة... فيديو

08:17 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 08:31 GMT 29.05.2026)
© Photo / x.comسد الفرات
سد الفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
سجّل نهر الفرات في سوريا ارتفاعًا استثنائيًا في منسوب مياهه، ما دفع السلطات السورية إلى تفعيل خطط الطوارئ في كل من محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك تحسبًا لأي تداعيات محتملة للفيضانات على المناطق المحاذية للنهر.
واتخذت وزارة الطاقة السورية قرارًا بفتح 3 بوابات من السد(سد الفرات)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، وذلك بهدف تفريغ جزء من المخزون المائي والحفاظ على استقرار المنشأة الهندسية للسد.
وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات، هيثم بكور، بأن الحالة المائية للنهر تشهد هدوءًا نسبيًا في الوقت الحالي، موضحاً لوكالة "سانا" أن معدل تدفق المياه من سد "كديران" يُقدّر بنحو 1800 متر مكعب في الثانية.
وأضاف أن التوقعات الفنية لا تشير إلى أي تغييرات مرتقبة في معدلات التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى نهاية الأسبوع، مشددًا على أن فرق الرّصد تواصل متابعتها الدقيقة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر.
ولفت إلى مجموعة من المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب الفرات، منها إتلاف المحاصيل الزراعية، وتعرّض المنازل الواقعة قرب المجرى المائي للضرر، فضلًا عن المخاطر التي قد تُهدّد حياة الأفراد في حال الاقتراب من المياه الجارية أو محاولة السباحة فيها.
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
نهر الفرات يفاجئ السوريين بفيضان لم يحدث منذ عقود... ما أسبابه وكيف تحركت الحكومة؟
أمس, 07:41 GMT

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع‎ ‎لوكالة "سانا"، بأن الوزارة (وزارة الدفاع) استنفرت ‏عدة تشكيلات وإدارات معنية للوقوف على الاحتياجات العاجلة في محافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإدارة المحلية والطوارئ، في أعقاب الارتفاع المفاجئ والحاد الذي شهده منسوب مياه نهر الفرات.

وأضافت: "ستساهم الوزارة ‏عبر كل الإمكانيات المتاحة بمساعدة ‏الجهات المحلية والوزارات ‏الأخرى بمحافظة دير الزور‎".

ومن جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية والطوارئ السوري، رائد الصالح، رفع درجة جاهزية فرق الوزارة بالكامل للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية العاجلة لتقوية السواتر الترابية وحماية المناطق المُعرَّضة للخطر.

وقال الصالح في منشور له عبر منصة "إكس": إن الوزارة قامت بتعزيز فرقها بآليات ثقيلة تم نقلها من محافظتي حلب وإدلب، إضافة إلى استئجار معدات أخرى لتسريع وتيرة الاستجابة الميدانية، وتحصين النقاط الأكثر عُرضة للغمر بالمياه.
سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала