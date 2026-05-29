مياه الفرات تغطي دير الزور والرقة... والدفاع السورية تتحرك لاحتواء الكارثة... فيديو

سجّل نهر الفرات في سوريا ارتفاعًا استثنائيًا في منسوب مياهه، ما دفع السلطات السورية إلى تفعيل خطط الطوارئ في كل من محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك تحسبًا لأي... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T08:31+0000

واتخذت وزارة الطاقة السورية قرارًا بفتح 3 بوابات من السد(سد الفرات)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، وذلك بهدف تفريغ جزء من المخزون المائي والحفاظ على استقرار المنشأة الهندسية للسد.وأضاف أن التوقعات الفنية لا تشير إلى أي تغييرات مرتقبة في معدلات التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى نهاية الأسبوع، مشددًا على أن فرق الرّصد تواصل متابعتها الدقيقة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر.وأضافت: "ستساهم الوزارة ‏عبر كل الإمكانيات المتاحة بمساعدة ‏الجهات المحلية والوزارات ‏الأخرى بمحافظة دير الزور‎".وقال الصالح في منشور له عبر منصة "إكس": إن الوزارة قامت بتعزيز فرقها بآليات ثقيلة تم نقلها من محافظتي حلب وإدلب، إضافة إلى استئجار معدات أخرى لتسريع وتيرة الاستجابة الميدانية، وتحصين النقاط الأكثر عُرضة للغمر بالمياه.سوريا تفتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ 30 عاما

