الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو
نهر الفرات يفاجئ السوريين بفيضان لم يحدث منذ عقود... ما أسبابه وكيف تحركت الحكومة؟
سبوتنيك عربي
شهد نهر نهر الفرات تحولًا مفاجئًا بعد سنوات طويلة من الجفاف وتراجع منسوب المياه، إذ عاد ليظهر بقوة في مشهد وُصف بأنه الأبرز منذ عام 1988، مع بدء فتح بوابات... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
ويأتي هذا التطور بعد تراجع حاد استمر لسنوات، ما جعل عودة تدفقات المياه بهذا الشكل حدثًا استثنائيًا أعاد النهر إلى واجهة الاهتمام في شرق سوريا.أسباب الفيضان... أمطار استثنائية وامتلاء شبه كامل للسد
07:41 GMT 28.05.2026
شهد نهر نهر الفرات تحولًا مفاجئًا بعد سنوات طويلة من الجفاف وتراجع منسوب المياه، إذ عاد ليظهر بقوة في مشهد وُصف بأنه الأبرز منذ عام 1988، مع بدء فتح بوابات المفيض في سد الفرات نتيجة اقتراب البحيرة من الامتلاء الكامل.
ويأتي هذا التطور بعد تراجع حاد استمر لسنوات، ما جعل عودة تدفقات المياه بهذا الشكل حدثًا استثنائيًا أعاد النهر إلى واجهة الاهتمام في شرق سوريا.

أسباب الفيضان... أمطار استثنائية وامتلاء شبه كامل للسد

تشير المعطيات الفنية إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع منسوب المياه يعود إلى الهطولات المطرية الغزيرة خلال الموسم الحالي، والتي رفعت حجم الوارد المائي إلى مستويات غير معتادة.
وبحسب خبراء مائيين، فقد استقبلت بحيرة سد الفرات نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، ما دفع نسبة التخزين إلى قرابة 97% من السعة الإجمالية التي تتجاوز 10 مليارات متر مكعب.
هذا الارتفاع أجبر الجهات المشغلة للسد إلى زيادة التصريفات المائية من المعدلات الطبيعية البالغة نحو 290 مترًا مكعبًا في الثانية، لتصل إلى 800 متر مكعب في الثانية، مع احتمالية بلوغها 1000 متر مكعب، وهو ما استدعى فتح عدة بوابات للمفيض لتصريف الفائض والسيطرة على التدفق.
ويقع السد في مدينة الطبقة غربي الرقة، ويُعد من أكبر المشاريع المائية في سوريا، حيث يمتد على مسافة طويلة ويشكل خزانًا استراتيجيًا للمياه والطاقة.

استنفار حكومي وإجراءات طارئة على ضفاف النهر

مع ارتفاع منسوب المياه وبدء تأثيره على بعض الأراضي الزراعية، أعلنت السلطات حالة تأهب على امتداد مجرى النهر في الرقة ودير الزور، واتخذت إجراءات وقائية عاجلة لحماية السكان والممتلكات.
وشملت التدابير إصدار تحذيرات بإخلاء المناطق القريبة من مجرى النهر، خصوصًا في المناطق المنخفضة، إلى جانب منع الإبحار بالقوارب والعبّارات، ووقف السباحة بشكل كامل، مع رفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي ارتفاع إضافي في المنسوب.
كما دعت الجهات المختصة إلى نقل الثروة الحيوانية والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة، ومتابعة الوضع المائي بشكل دوري كل عدة ساعات، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

إجراءات زراعية وبنية تحتية لمواجهة المخاطر

على المستوى الزراعي، بدأت الجهات المعنية تنفيذ خطة طوارئ شملت تنظيف المصارف الزراعية، وتدعيم السواتر الترابية، وتسريع حصاد المحاصيل الجاهزة، خاصة القمح والشعير، لتجنب خسائر محتملة نتيجة الغمر.
كما تم تعليق بعض أنشطة الري مؤقتًا، ومراقبة التربة لتفادي الانهيارات، مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المواشي والمخازن الزراعية من ارتفاع منسوب المياه.
وفي جانب البنية التحتية، تم إغلاق بعض الجسور المؤقتة في مناطق متأثرة بعد ظهور تشققات فيها، مع بدء عمليات صيانة وتعزيز للجسور القائمة لضمان استقرار حركة المرور.

خلفية طويلة من الجفاف والتحديات

يأتي هذا التحول بعد سنوات من التراجع الحاد في تدفقات المياه، حيث تأثر نهر الفرات بعوامل مناخية وجغرافية متراكمة، من بينها انخفاض معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.
كما أدت الأزمات الإقليمية والتغيرات المناخية إلى انخفاض كبير في تدفق النهر خلال العقود الماضية، ما انعكس على الزراعة ومياه الشرب، وأدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على مصادر مياه غير مستقرة.
ويرى مختصون أن هذا الفيضان، رغم طابعه الإيجابي من حيث وفرة المياه، يفرض في الوقت ذاته تحديًا كبيرًا على الجهات الإدارية في إدارة الفائض المائي ومنع تحول الوفرة إلى أضرار في المناطق الزراعية والسكنية.

بين الوفرة والمخاطر

وبينما يمثل امتلاء سد الفرات تطورًا مائيًا نادرًا، تبقى التحديات قائمة في كيفية إدارة هذه الكميات الكبيرة من المياه، بما يضمن الاستفادة منها في دعم الزراعة والطاقة، دون التسبب في فيضانات أو أضرار بيئية.
ويبقى السؤال المطروح: هل يشكل هذا المشهد بداية مرحلة مائية جديدة في المنطقة، أم مجرد موجة استثنائية عابرة في تاريخ نهر الفرات؟
