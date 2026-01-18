https://sarabic.ae/20260118/إعلام-قسد-تفجر-جسرين-على-نهر-الفرات-في-الرقة--1109357890.html

إعلام: "قسد" تفجر جسرين على نهر الفرات في الرقة

ذكرت وسائل إعلام سورية بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قامت اليوم الأحد، بتفجير الجسرين الرئيسيين على نهر الفرات في مدينة الرقة؛ الجسر القديم والجسر الجديد... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت مديرية إعلام الرقة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قسد فجرت أيضًا الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية للمدينة والممتدة على طول الجسر القديم، ما أسفر عن انقطاع تام للمياه عن الرقة وسكانها.وقالت الحكومة، في بيان لها، أن "إعدام الأسرى، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني".وأشار البيان، إلى أن "هذا السلوك الإجرامي يعكس الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في استخدام المدنيين والأسرى كرهائن"، محملاً التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.وتعهدت الحكومة السورية، لأهالي القتلى باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل ومحاسبة مرتكبيه بما يتوافق مع القانون الدولي.وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

