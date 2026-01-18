https://sarabic.ae/20260118/قسد-تنفي-إعدام-السجناء-بالطبقة-وتحمل-قوات-الحكومة-السورية-مسؤولية-الجريمة-1109353563.html

"قسد" تنفي إعدام السجناء بالطبقة وتحمل قوات الحكومة السورية مسؤولية الجريمة

سبوتنيك عربي

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنها لم ترتكب أي إعدامات للسجناء في مدينة الطبقة شمال سوريا، مشيرة إلى أنها نقلت جميع السجناء من سجن الكنيسة إلى أماكن آمنة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت "قسد" في بيان لها، أن "خلايا مسلحة تابعة للحكومة السورية نفذت جريمة موثقة داخل السجن"، مشيرة إلى أن مقطعًا مصورًا بثته تلك الخلايا الساعة 01:30 فجر اليوم يظهر سيطرتها على السجن، في خطوة دعائية سبقت تنفيذ الجريمة وكشفت بوضوح أن هذه القوات هي التي خططت ونفذت العمل الإجرامي.وجددت "قسد"، تأكيدها على أن الإجراءات التي اتخذتها كانت تهدف لحماية السجناء والأسرى، محمّلة القوات الحكومية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي وقعت داخل سجن الكنيسة بمدينة الطبقة.وأدانت الحكومة السورية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بإعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك عقب انسحابها من المدينة.وأشار البيان، إلى أن "هذا السلوك الإجرامي يعكس الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في استخدام المدنيين والأسرى كرهائن"، محملاً التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.وتعهدت الحكومة السورية، لأهالي القتلى باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل ومحاسبة مرتكبيه بما يتوافق مع القانون الدولي.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

