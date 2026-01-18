"قسد" تنفي إعدام السجناء بالطبقة وتحمل قوات الحكومة السورية مسؤولية الجريمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/قسد-تنفي-إعدام-السجناء-بالطبقة-وتحمل-قوات-الحكومة-السورية-مسؤولية-الجريمة-1109353563.html
"قسد" تنفي إعدام السجناء بالطبقة وتحمل قوات الحكومة السورية مسؤولية الجريمة
"قسد" تنفي إعدام السجناء بالطبقة وتحمل قوات الحكومة السورية مسؤولية الجريمة
سبوتنيك عربي
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنها لم ترتكب أي إعدامات للسجناء في مدينة الطبقة شمال سوريا، مشيرة إلى أنها نقلت جميع السجناء من سجن الكنيسة إلى أماكن آمنة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T02:33+0000
2026-01-18T02:34+0000
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c57ce838fe4390e03deb95c02d298.jpg
وأضافت "قسد" في بيان لها، أن "خلايا مسلحة تابعة للحكومة السورية نفذت جريمة موثقة داخل السجن"، مشيرة إلى أن مقطعًا مصورًا بثته تلك الخلايا الساعة 01:30 فجر اليوم يظهر سيطرتها على السجن، في خطوة دعائية سبقت تنفيذ الجريمة وكشفت بوضوح أن هذه القوات هي التي خططت ونفذت العمل الإجرامي.وجددت "قسد"، تأكيدها على أن الإجراءات التي اتخذتها كانت تهدف لحماية السجناء والأسرى، محمّلة القوات الحكومية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي وقعت داخل سجن الكنيسة بمدينة الطبقة.وأدانت الحكومة السورية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بإعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك عقب انسحابها من المدينة.وأشار البيان، إلى أن "هذا السلوك الإجرامي يعكس الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في استخدام المدنيين والأسرى كرهائن"، محملاً التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.وتعهدت الحكومة السورية، لأهالي القتلى باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل ومحاسبة مرتكبيه بما يتوافق مع القانون الدولي.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.
https://sarabic.ae/20260117/بارزاني-وماكرون-يعربان-عن-قلقهما-العميق-إزار-التطورات-والصدامات-في-سوريا-1109343009.html
https://sarabic.ae/20260118/قسد-تطالب-التحالف-الدولي-بتحمل-مسؤولياته-ووقف-خروقات-فصائل-دمشق-1109352569.html
https://sarabic.ae/20260117/إعلام-واشنطن-هددت-بإعادة-فرض-العقوبات-على-سوريا-في-حال-توسيع-العملية-العسكرية-1109325514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c139778f4d6a1678925c1ff65520d40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"قسد" تنفي إعدام السجناء بالطبقة وتحمل قوات الحكومة السورية مسؤولية الجريمة

02:33 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 02:34 GMT 18.01.2026)
© REUTERS / Orhan Qeremanمقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Orhan Qereman
تابعنا عبر
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنها لم ترتكب أي إعدامات للسجناء في مدينة الطبقة شمال سوريا، مشيرة إلى أنها نقلت جميع السجناء من سجن الكنيسة إلى أماكن آمنة خارج المدينة قبل ثلاثة أيام كإجراء احترازي مسؤول.
وأضافت "قسد" في بيان لها، أن "خلايا مسلحة تابعة للحكومة السورية نفذت جريمة موثقة داخل السجن"، مشيرة إلى أن مقطعًا مصورًا بثته تلك الخلايا الساعة 01:30 فجر اليوم يظهر سيطرتها على السجن، في خطوة دعائية سبقت تنفيذ الجريمة وكشفت بوضوح أن هذه القوات هي التي خططت ونفذت العمل الإجرامي.
وجددت "قسد"، تأكيدها على أن الإجراءات التي اتخذتها كانت تهدف لحماية السجناء والأسرى، محمّلة القوات الحكومية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي وقعت داخل سجن الكنيسة بمدينة الطبقة.
نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
بارزاني وماكرون يعربان عن قلقهما العميق إزار التطورات والصدامات في سوريا
أمس, 15:42 GMT
وأدانت الحكومة السورية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بإعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك عقب انسحابها من المدينة.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن "إعدام الأسرى، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني".
وأشار البيان، إلى أن "هذا السلوك الإجرامي يعكس الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في استخدام المدنيين والأسرى كرهائن"، محملاً التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
انسحاب الدفعة الثانية من قوات قسد الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
"قسد" تطالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف خروقات "فصائل دمشق"
00:07 GMT
وتعهدت الحكومة السورية، لأهالي القتلى باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل ومحاسبة مرتكبيه بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.
إرسال تعزيزات للجيش السوري إلى حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
إعلام: واشنطن هددت بإعادة فرض العقوبات على سوريا في حال توسيع العملية العسكرية
أمس, 01:30 GMT
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".
وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".
وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.
وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала