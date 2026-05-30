إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة
سبوتنيك عربي
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكابينت الإسرائيلي أعلن وقتها إلغاء منجزات التسوية الفلسطينية وإحالة الملف إلى الإدارة المدنية، قبل أن كررت حكومة نتنياهو مؤخرًا وتحديدًا في شهر فبراير/شباط الشروع بإجراءات التسوية.وقال إن إسرائيل بدأت فعليًا بإنفاذ هذه الإجراءات عبر أجهزتها في الضفة الغربية، وأضافت إليها عنوانًا رقميًا جديدًا يتيح للمواطنين التقدم بطلبات تسجيل أراضيهم عبر موقع إلكتروني طرحته الإدارة المدنية، مما يضفي مسحة تكنولوجية على إجراءات ضم الضفة الغربية.ويرى أن أنشطة تسوية وتسجيل الأراضي هي أنشطة سيادية لا تقوم بها إلا الدولة صاحبة السيادة، وحين تقوم القوة القائمة بـ"الاحتلال" بإنفاذها فإنها تثبت أنها لم تعد تنظر إلى نفسها كقوة احتلال بل كصاحبة سيادة، وهو ما يشكل الخطر الحقيقي والتحول الجوهري في خطاب الاحتلال ومخططاته الرامية للضم على مدار العقود الماضية.وقال مدير دائرة التوثيق والنشر في الهيئة إن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والإسرائيلية كانت قد تقدمت بالاعتراض لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي اشترطت في حينها طرح الملفات التنفيذية للنظر في الاعتراضات، مشيرا إلى أن إطلاق إجراءات التسوية عبر الموقع الإلكتروني يعني بدء الخطوات التنفيذية فعليًا، مما يفتح الباب لمباشرة إجراءات الاعتراض القانوني على اعتبار أن "الاحتلال" ليس صاحب اختصاص.وأطلقت إسرائيل مؤخرًا نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الضفة الغربية، وقالت محافظة القدس في بيان إن ما يُطرح تحته ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم المخططات الاستيطانية التوسعية لكيان الاحتلال.وشددت المحافظة على أن القانون الدولي واضح، حيث يحظر على القوة القائمة بالاحتلال ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد حضّت، في 22 من الشهر الجاري، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة

15:21 GMT 30.05.2026
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
أكد أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المشروع الإسرائيلي الخاص بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو إعلان تسوية الأراضي الذي جرى إقراره في شهر مايو/ أيار من العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكابينت الإسرائيلي أعلن وقتها إلغاء منجزات التسوية الفلسطينية وإحالة الملف إلى الإدارة المدنية، قبل أن كررت حكومة نتنياهو مؤخرًا وتحديدًا في شهر فبراير/شباط الشروع بإجراءات التسوية.
إسرائيل تعتزم بناء 18 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية
أمس, 11:28 GMT
وقال إن إسرائيل بدأت فعليًا بإنفاذ هذه الإجراءات عبر أجهزتها في الضفة الغربية، وأضافت إليها عنوانًا رقميًا جديدًا يتيح للمواطنين التقدم بطلبات تسجيل أراضيهم عبر موقع إلكتروني طرحته الإدارة المدنية، مما يضفي مسحة تكنولوجية على إجراءات ضم الضفة الغربية.

وأكد داوود أن إحالة مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية للاشتغال عليه من خلال الإدارة المدنية بدلاً من المكاتب التقليدية، يعني ضمًّا فعليًّا للأراضي الفلسطينية وفرضًا للسيادة عليها من قبل حكومة نتنياهو.

ويرى أن أنشطة تسوية وتسجيل الأراضي هي أنشطة سيادية لا تقوم بها إلا الدولة صاحبة السيادة، وحين تقوم القوة القائمة بـ"الاحتلال" بإنفاذها فإنها تثبت أنها لم تعد تنظر إلى نفسها كقوة احتلال بل كصاحبة سيادة، وهو ما يشكل الخطر الحقيقي والتحول الجوهري في خطاب الاحتلال ومخططاته الرامية للضم على مدار العقود الماضية.
هولندا تتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية... مقترح رسمي لحظر استيراد بضائع الضفة الغربية
22 مايو, 13:30 GMT
وقال مدير دائرة التوثيق والنشر في الهيئة إن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والإسرائيلية كانت قد تقدمت بالاعتراض لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي اشترطت في حينها طرح الملفات التنفيذية للنظر في الاعتراضات، مشيرا إلى أن إطلاق إجراءات التسوية عبر الموقع الإلكتروني يعني بدء الخطوات التنفيذية فعليًا، مما يفتح الباب لمباشرة إجراءات الاعتراض القانوني على اعتبار أن "الاحتلال" ليس صاحب اختصاص.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه بالرغم من النظر إلى القضاء الإسرائيلي كجهاز متواطئ يخدم مشروعي الاستيطان والاستعمار في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الكل الفلسطيني سيطرق كافة الأبواب ويتسلل من كل الثغرات القانونية لاستعادة حقوق الشعب وإبطال الحُجج الاحتلالية.
وأطلقت إسرائيل مؤخرًا نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الضفة الغربية، وقالت محافظة القدس في بيان إن ما يُطرح تحته ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم المخططات الاستيطانية التوسعية لكيان الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن القانون الدولي واضح، حيث يحظر على القوة القائمة بالاحتلال ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
12 مايو, 18:32 GMT
وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد حضّت، في 22 من الشهر الجاري، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".
الاستيطان يقطع طريق طلبة مدرسة "أم الخير" جنوبي الضفة الغربية... صور وفيديو
24 أبريل, 14:25 GMT
كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
