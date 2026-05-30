إعلام: إصابة جنود أمريكيين بعد سقوط حطام صاروخ إيراني على قاعدة في الكويت

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
إعلام: إصابة جنود أمريكيين بعد سقوط حطام صاروخ إيراني على قاعدة في الكويت
أوضحت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن هجوما صاروخيا باليستيا إيرانيا على قاعدة جوية كويتية في 30 مايو/ أيار أدى إلى إصابة العديد من الأمريكيين وإلحاق أضرار... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "أنظمة الدفاع الجوي الكويتية اعترضت الصاروخ الإيراني، لكن حطامه سقط على القاعدة الجوية".وبحسب الصحيفة، تمكنت إيران أيضاً من تدمير طائرة هجومية دون طيار من طراز"MQ-9 ريبر" للجيش الأمريكي وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى، على الرغم من أن تكلفة كل واحدة منها تبلغ نحو 30 مليون دولار.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية، والتي، بحسب طهران، استُخدمت لمهاجمة منشأة قرب مدينة بندر عباس الإيرانية. ولم تُدد إيران الدولة التي تقع فيها القاعدة. وفي وقت لاحق، صرّحت القيادة المركزية الأمريكية بأن قوات في دولة عربية اعترضت صاروخاً باليستياً، يُزعم أن إيران أطلقته باتجاه الكويت.أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدهاالكويت تتهم إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وتعتبرها اعتداء سافرا على سيادة وأمن الدولة
11:18 GMT 30.05.2026
© AP Photo / Chris Sewardجنود في الجيش الأمريكي
أوضحت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن هجوما صاروخيا باليستيا إيرانيا على قاعدة جوية كويتية في 30 مايو/ أيار أدى إلى إصابة العديد من الأمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرتين دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر".
وقالت التقارير: "أنظمة الدفاع الجوي الكويتية اعترضت الصاروخ الإيراني، لكن حطامه سقط على القاعدة الجوية".

وأضافت المصادر أن "الحطام سقط داخل قاعدة علي السالم الجوية شمال غربي الكويت، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم متعاقدون وأفراد عسكريون، بإصابات طفيفة".

وبحسب الصحيفة، تمكنت إيران أيضاً من تدمير طائرة هجومية دون طيار من طراز"MQ-9 ريبر" للجيش الأمريكي وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى، على الرغم من أن تكلفة كل واحدة منها تبلغ نحو 30 مليون دولار.
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة
أمس, 03:25 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية، والتي، بحسب طهران، استُخدمت لمهاجمة منشأة قرب مدينة بندر عباس الإيرانية. ولم تُدد إيران الدولة التي تقع فيها القاعدة. وفي وقت لاحق، صرّحت القيادة المركزية الأمريكية بأن قوات في دولة عربية اعترضت صاروخاً باليستياً، يُزعم أن إيران أطلقته باتجاه الكويت.
أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها
الكويت تتهم إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وتعتبرها اعتداء سافرا على سيادة وأمن الدولة
