https://sarabic.ae/20260530/إعلام-إصابة-جنود-أمريكيين-بعد-سقوط-حطام-صاروخ-إيراني-على-قاعدة-في-الكويت-1113886143.html
إعلام: إصابة جنود أمريكيين بعد سقوط حطام صاروخ إيراني على قاعدة في الكويت
إعلام: إصابة جنود أمريكيين بعد سقوط حطام صاروخ إيراني على قاعدة في الكويت
سبوتنيك عربي
أوضحت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن هجوما صاروخيا باليستيا إيرانيا على قاعدة جوية كويتية في 30 مايو/ أيار أدى إلى إصابة العديد من الأمريكيين وإلحاق أضرار... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T11:18+0000
2026-05-30T11:18+0000
2026-05-30T11:18+0000
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_0:0:1519:855_1920x0_80_0_0_aeae97d4e81cfaf392ec3a06cf495841.jpg
وقالت التقارير: "أنظمة الدفاع الجوي الكويتية اعترضت الصاروخ الإيراني، لكن حطامه سقط على القاعدة الجوية".وبحسب الصحيفة، تمكنت إيران أيضاً من تدمير طائرة هجومية دون طيار من طراز"MQ-9 ريبر" للجيش الأمريكي وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى، على الرغم من أن تكلفة كل واحدة منها تبلغ نحو 30 مليون دولار.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية، والتي، بحسب طهران، استُخدمت لمهاجمة منشأة قرب مدينة بندر عباس الإيرانية. ولم تُدد إيران الدولة التي تقع فيها القاعدة. وفي وقت لاحق، صرّحت القيادة المركزية الأمريكية بأن قوات في دولة عربية اعترضت صاروخاً باليستياً، يُزعم أن إيران أطلقته باتجاه الكويت.أول رد إيراني على اتهامات الكويت بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدهاالكويت تتهم إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وتعتبرها اعتداء سافرا على سيادة وأمن الدولة
https://sarabic.ae/20260529/العراق-يدين-استهداف-الكويت-بالصواريخ-والطائرات-المسيّرة-1113841919.html
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_170:0:1519:1012_1920x0_80_0_0_08a2a482613a07c8e42ec9351b370905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: إصابة جنود أمريكيين بعد سقوط حطام صاروخ إيراني على قاعدة في الكويت
أوضحت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن هجوما صاروخيا باليستيا إيرانيا على قاعدة جوية كويتية في 30 مايو/ أيار أدى إلى إصابة العديد من الأمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بطائرتين دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر".
وقالت التقارير: "أنظمة الدفاع الجوي الكويتية اعترضت الصاروخ الإيراني، لكن حطامه سقط على القاعدة الجوية".
وأضافت المصادر أن "الحطام سقط داخل قاعدة علي السالم الجوية شمال غربي الكويت، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم متعاقدون وأفراد عسكريون، بإصابات طفيفة".
وبحسب الصحيفة، تمكنت إيران أيضاً من تدمير طائرة هجومية دون طيار من طراز"MQ-9 ريبر" للجيش الأمريكي وإلحاق أضرار جسيمة بأخرى، على الرغم من أن تكلفة كل واحدة منها تبلغ نحو 30 مليون دولار.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهدافه قاعدة عسكرية أمريكية، والتي، بحسب طهران، استُخدمت لمهاجمة منشأة قرب مدينة بندر عباس الإيرانية. ولم تُدد إيران الدولة التي تقع فيها القاعدة. وفي وقت لاحق، صرّحت القيادة المركزية الأمريكية بأن قوات في دولة عربية اعترضت صاروخاً باليستياً، يُزعم أن إيران أطلقته باتجاه الكويت.