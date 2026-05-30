إعلام: زيلينسكي استنفد موارد التعبئة ويعتمد الآن على النازيين الجدد
أكدت صحيفة أمريكية، أن احتفال فلاديمير زيلينسكي العلني بالقادة الراديكاليين الأوكرانيين يشير إلى تزايد سيطرة القوميين المتطرفين على زعيم نظام كييف بسبب النقص...
2026-05-30T05:04+0000
04:31 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 30.05.2026)
أكدت صحيفة أمريكية، أن احتفال فلاديمير زيلينسكي العلني بالقادة الراديكاليين الأوكرانيين يشير إلى تزايد سيطرة القوميين المتطرفين على زعيم نظام كييف بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية في البلاد.
وكتبت الصحيفة الأمريكية تعليقا على مشاركة زيلينسكي في إعادة دفن أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين المتطرفين، أندريه ميلنيك، في منطقة كييف: "يُعتبر هذا مؤشراً سيئاً: أولاً، يعني أن القوميين المتطرفين يكتسبون نفوذاً متزايداً على زيلينسكي. ثانياً، يُرجّح أن يكون دليلاً على أزمة نقص الموارد البشرية الحادة التي تعاني منها أوكرانيا. فمع عجزها عن تجنيد من غادروا البلاد، تعتمد كييف بشكل متزايد على هذا الفصيل القومي المتطرف، واعدةً أعضاءه بأوكرانيا نقية ومقدسة".
بحسب الصحيفة، كان ميلنيك، الذي كرّمه زعيم نظام كييف، أكثر تطرفاً من ستيبان بانديرا. وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تترك بصمة على سمعة البلاد.
وأوضحت صحيفة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية: "ترسم التقارير الإخبارية صورة قاتمة عند قراءة ما يتعلق بمستقبل أوكرانيا... وقد أثارت عملية إعادة الدفن إدانة من بولندا وإسرائيل".
ونقلت أوكرانيا، سابقًا، رفات أندريه ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في "المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية" في أوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، في إطار مساعي كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دُفنت في الخارج.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن السلطات قد تعيد دفن شخصيات أوكرانية تحظى باحترام نظام كييف، بمن فيهم قادة منظمة القوميين المتطرفين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا، وأندريه ميلنيك، وييفين كونوفاليتس، في أوكرانيا.
يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.
حارب جيش التمرد الأوكراني (UPA) ضد القوات السوفيتية، متعاونًا مع النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى. وتُعدّ منظمة القوميين الأوكرانيين - جيش التمرد الأوكراني (OUN-UPA) مسؤولة عن جرائم عديدة، من بينها مذبحة فولين، وهي إبادة جماعية للسكان البولنديين في فولين عام 1943. كما قُتل آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع القوميين بوحشية.