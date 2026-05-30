إعلام: زيلينسكي استنفد موارد التعبئة ويعتمد الآن على النازيين الجدد

سبوتنيك عربي

أكدت صحيفة أمريكية، أن احتفال فلاديمير زيلينسكي العلني بالقادة الراديكاليين الأوكرانيين يشير إلى تزايد سيطرة القوميين المتطرفين على زعيم نظام كييف بسبب النقص... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T05:04+0000

وكتبت الصحيفة الأمريكية تعليقا على مشاركة زيلينسكي في إعادة دفن أحد قادة منظمة القوميين الأوكرانيين المتطرفين، أندريه ميلنيك، في منطقة كييف: "يُعتبر هذا مؤشراً سيئاً: أولاً، يعني أن القوميين المتطرفين يكتسبون نفوذاً متزايداً على زيلينسكي. ثانياً، يُرجّح أن يكون دليلاً على أزمة نقص الموارد البشرية الحادة التي تعاني منها أوكرانيا. فمع عجزها عن تجنيد من غادروا البلاد، تعتمد كييف بشكل متزايد على هذا الفصيل القومي المتطرف، واعدةً أعضاءه بأوكرانيا نقية ومقدسة".وأوضحت صحيفة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية: "ترسم التقارير الإخبارية صورة قاتمة عند قراءة ما يتعلق بمستقبل أوكرانيا... وقد أثارت عملية إعادة الدفن إدانة من بولندا وإسرائيل".ونقلت أوكرانيا، سابقًا، رفات أندريه ميلنيك وزوجته صوفيا من لوكسمبورغ، حيث أعيد دفنهما في "المقبرة العسكرية التذكارية الوطنية" في أوكرانيا بحضور كبار المسؤولين الأوكرانيين بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، في إطار مساعي كييف لإعادة رفات شخصيات نازية أوكرانية دُفنت في الخارج.يُذكر أن ميلنيك، الذي قاد فصيلاً في منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN)، من عتاة نازيي الحرب العالمية الثانية، الذين ارتكبوا الفظائع في بولندا وغرب أوكرانيا، ضد اليهود والبولنديين والروس وغيرهم.حارب جيش التمرد الأوكراني (UPA) ضد القوات السوفيتية، متعاونًا مع النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى. وتُعدّ منظمة القوميين الأوكرانيين - جيش التمرد الأوكراني (OUN-UPA) مسؤولة عن جرائم عديدة، من بينها مذبحة فولين، وهي إبادة جماعية للسكان البولنديين في فولين عام 1943. كما قُتل آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع القوميين بوحشية.الكرملين حول خطط كييف لإعادة رفات النازيين الأوكرانيين: النظام يظهر وجهه الحقيقيموسكو: زيلينسكي يضع أهدافا إرهابية جديدة بتشجيع من الغرب

