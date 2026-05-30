الجزائر ثالث قوة عربية في صناعة الصلب... هل تبدأ مرحلة التحول إلى اقتصاد الصناعات الثقيلة؟
قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، إن تصنيف الجزائر كثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026 ليس مجرد رقم صناعي جديد، بل أصبح... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T15:28+0000
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، إن تصنيف الجزائر كثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026 ليس مجرد رقم صناعي جديد، بل أصبح مؤشراً عميقا على تحوّل أعمق قد يعيد رسم موقع الاقتصاد الجزائري داخل المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك"، أن بلوغ قدرة تشغيلية تصل إلى 8.7 مليون طن سنوياً، خلف مصر والسعودية فقط، يضع الجزائر لأول مرة أمام فرصة حقيقية للانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وقيمة مضافة.
وتابع: "هذا التصنيف لا يعكس فقط توسع الطاقات الإنتاجية، بل يكشف أيضاً حجم الاستثمارات التي ضُخت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الحديد والصلب، حيث أصبحت الجزائر تمتلك قاعدة صناعية قادرة نظرياً على تغذية مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الواردات الصناعية ، كما أن اعتماد الجزائر بشكل كامل تقريباً على أفران القوس الكهربائي يضعها ضمن المسار العالمي المتجه نحو صناعة أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر توافقاً مع التحولات البيئية الدولية".
وأكد تيغرسي أن "السؤال الحقيقي ليس: كم تنتج الجزائر من الصلب؟ بل: كيف تستخدم هذه القدرة الصناعية؟ مجيبا أن السيناريو الأول يتمثل في بقاء صناعة الصلب مجرد نشاط إنتاجي معزول يوجه أساساً للسوق المحلية وبعض الصادرات المحدودة، وهو سيناريو يسمح بتحقيق مكاسب ظرفية لكنه لا يصنع قوة اقتصادية طويلة المدى".
أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر أهمية، فيقوم على تحويل صناعة الصلب إلى محرك لسلاسل صناعية كاملة: صناعة السيارات، السكك الحديدية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية، بناء السفن، ومشاريع البنية التحتية الأفريقية. هنا فقط يتحول الصلب من مادة خام إلى أداة قوة اقتصادية.
بالنسبة لموقع الجزائر في بوابة أفريقيا، فأكد أن البلاد تمتلك فرصة نادرة ، فمع مشاريع الممرات الاقتصادية، والسكة الحديدية نحو الجنوب، والتوجه نحو تعميق الاندماج الأفريقي، يمكن أن تصبح البلاد منصة إقليمية لإمداد الأسواق الأفريقية بالحديد والصلب ومشتقاته بدل الاكتفاء بتصدير المنتجات الأولية ، غير أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب معالجة تحديات حقيقية: تكلفة اللوجستيك، فعالية المواني، ربط المناطق الصناعية، تطوير المناولة، وتوسيع الصناعات التحويلية القادرة على استهلاك هذا الإنتاج محلياً.
وأضاف تيغرسي: "الأرقام الحالية تقول إن الجزائر أصبحت ثالث قوة عربية في القدرات التشغيلية للصلب، لكن التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن القوة الحقيقية لا تُقاس بما تنتجه المصانع فقط، بل بما تبنيه هذه المصانع من اقتصاد متكامل وامتلاك 8.7 مليون طن من القدرات الصناعية ليس نهاية الطريق، بل بداية اختبار اقتصادي جديد: هل يتحول الصلب الجزائري إلى قاعدة لنهضة صناعية حقيقية، أم يبقى مجرد رقم كبير داخل التقارير الدولية؟".