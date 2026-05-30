الجزائر ثالث قوة عربية في صناعة الصلب... هل تبدأ مرحلة التحول إلى اقتصاد الصناعات الثقيلة؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر ثالث قوة عربية في صناعة الصلب... هل تبدأ مرحلة التحول إلى اقتصاد الصناعات الثقيلة؟
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، إن تصنيف الجزائر كثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026 ليس مجرد رقم صناعي جديد، بل أصبح... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
العالم العربي
اقتصاد
وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك"، أن بلوغ قدرة تشغيلية تصل إلى 8.7 مليون طن سنوياً، خلف مصر والسعودية فقط، يضع الجزائر لأول مرة أمام فرصة حقيقية للانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وقيمة مضافة.
الجزائر ثالث قوة عربية في صناعة الصلب... هل تبدأ مرحلة التحول إلى اقتصاد الصناعات الثقيلة؟

قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، إن تصنيف الجزائر كثالث أكبر دولة عربية في القدرات التشغيلية لصناعة الصلب خلال عام 2026 ليس مجرد رقم صناعي جديد، بل أصبح مؤشراً عميقا على تحوّل أعمق قد يعيد رسم موقع الاقتصاد الجزائري داخل المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك"، أن بلوغ قدرة تشغيلية تصل إلى 8.7 مليون طن سنوياً، خلف مصر والسعودية فقط، يضع الجزائر لأول مرة أمام فرصة حقيقية للانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وقيمة مضافة.

وتابع: "هذا التصنيف لا يعكس فقط توسع الطاقات الإنتاجية، بل يكشف أيضاً حجم الاستثمارات التي ضُخت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الحديد والصلب، حيث أصبحت الجزائر تمتلك قاعدة صناعية قادرة نظرياً على تغذية مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الواردات الصناعية ، كما أن اعتماد الجزائر بشكل كامل تقريباً على أفران القوس الكهربائي يضعها ضمن المسار العالمي المتجه نحو صناعة أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر توافقاً مع التحولات البيئية الدولية".

وأكد تيغرسي أن "السؤال الحقيقي ليس: كم تنتج الجزائر من الصلب؟ بل: كيف تستخدم هذه القدرة الصناعية؟ مجيبا أن السيناريو الأول يتمثل في بقاء صناعة الصلب مجرد نشاط إنتاجي معزول يوجه أساساً للسوق المحلية وبعض الصادرات المحدودة، وهو سيناريو يسمح بتحقيق مكاسب ظرفية لكنه لا يصنع قوة اقتصادية طويلة المدى".

أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026
24 مايو, 17:25 GMT

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر أهمية، فيقوم على تحويل صناعة الصلب إلى محرك لسلاسل صناعية كاملة: صناعة السيارات، السكك الحديدية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية، بناء السفن، ومشاريع البنية التحتية الأفريقية. هنا فقط يتحول الصلب من مادة خام إلى أداة قوة اقتصادية.

بالنسبة لموقع الجزائر في بوابة أفريقيا، فأكد أن البلاد تمتلك فرصة نادرة ، فمع مشاريع الممرات الاقتصادية، والسكة الحديدية نحو الجنوب، والتوجه نحو تعميق الاندماج الأفريقي، يمكن أن تصبح البلاد منصة إقليمية لإمداد الأسواق الأفريقية بالحديد والصلب ومشتقاته بدل الاكتفاء بتصدير المنتجات الأولية ، غير أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب معالجة تحديات حقيقية: تكلفة اللوجستيك، فعالية المواني، ربط المناطق الصناعية، تطوير المناولة، وتوسيع الصناعات التحويلية القادرة على استهلاك هذا الإنتاج محلياً.

وأضاف تيغرسي: "الأرقام الحالية تقول إن الجزائر أصبحت ثالث قوة عربية في القدرات التشغيلية للصلب، لكن التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن القوة الحقيقية لا تُقاس بما تنتجه المصانع فقط، بل بما تبنيه هذه المصانع من اقتصاد متكامل وامتلاك 8.7 مليون طن من القدرات الصناعية ليس نهاية الطريق، بل بداية اختبار اقتصادي جديد: هل يتحول الصلب الجزائري إلى قاعدة لنهضة صناعية حقيقية، أم يبقى مجرد رقم كبير داخل التقارير الدولية؟".
