https://sarabic.ae/20260530/الحجاج-يواصلون-رمي-الجمرات-في-آخر-أيام-التشريق-1113892237.html
الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
سبوتنيك عربي
واصل حجاج "بيت الله الحرام"، اليوم السبت، أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T15:23+0000
2026-05-30T15:23+0000
2026-05-30T15:23+0000
أخبار الحج
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113859470_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_94e83d846198c7e7aad8484d3116a83a.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم السبت، بأن منشأة الجمرات شهدت انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل.وأكدت أن هذا التنظيم أسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة وفق منظومة تشغيلية متقدمة راعت كثافات الحشود ومواعيد التفويج.ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر مِنَى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء الفائت، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".
https://sarabic.ae/20260530/الصحة-السعودية-تعلن-خلو-موسم-حج-2026-من-التفشيات-الوبائية-1113886371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113859470_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c9d7dea0d048519872b4f4d161ed0963.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
الحجاج يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
واصل حجاج "بيت الله الحرام"، اليوم السبت، أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم السبت، بأن منشأة الجمرات شهدت انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل.
وأكدت أن هذا التنظيم أسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة وفق منظومة تشغيلية متقدمة راعت كثافات الحشود ومواعيد التفويج.
ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر مِنَى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
وشهدت أروقة المسجد الحرام
وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء الفائت، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".