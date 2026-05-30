القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في مقاطعة سومي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الشمال" في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال قائد كتيبة يحمل الاسم الحركي "سكات" لوكالة "سبوتنيك": رصدت عمليات الاستطلاع الجوي تحركات أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية مدمرة... وتم تحديد موقع أفراد العدو، وكشفت السمات المميزة أن الموقع يحتوي على مستودع. وكُلفت أطقم الطائرات المسيرة باستهداف الهدف المحدد".وأضاف سكات: "نتيجة للعمليات القتالية التي نفذتها أطقم طائراتنا الهجومية دون طيار، تم تدمير مستودع ذخيرة للعدو وتحييد سبعة أفراد على الأقل من أفراد العدو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

