القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الشمال" في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T06:15+0000
06:09 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 06:15 GMT 30.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الشمال" في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال قائد كتيبة يحمل الاسم الحركي "سكات" لوكالة "سبوتنيك": رصدت عمليات الاستطلاع الجوي تحركات أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية مدمرة... وتم تحديد موقع أفراد العدو، وكشفت السمات المميزة أن الموقع يحتوي على مستودع. وكُلفت أطقم الطائرات المسيرة باستهداف الهدف المحدد".
وأشار إلى أنه بعد أن أصيب المستودع بطائرات مسيرة، وقع انفجار ثانوي.
وأضاف سكات: "نتيجة للعمليات القتالية التي نفذتها أطقم طائراتنا الهجومية دون طيار، تم تدمير مستودع ذخيرة للعدو وتحييد سبعة أفراد على الأقل من أفراد العدو".
تنشط مجموعة "الشمال" في مقاطعتي سومي وخاركوف. وخلال الأسبوع الماضي، تكبد العدو خسائر تجاوزت 1245 جندياً، وعشر مركبات قتالية مدرعة، و110 مركبات في هذا القطاع من الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.