https://sarabic.ae/20260529/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتوجه-5-ضربات-مشتركة-خلال-الأسبوع---وزارة-الدفاع-1113846799.html

القوات الروسية تحرر 4 بلدات وتوجه 5 ضربات مشتركة خلال الأسبوع - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر 4 بلدات وتوجه 5 ضربات مشتركة خلال الأسبوع - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت 4 بلدات، ووجهت 5 ضربات مشتركة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T09:17+0000

2026-05-29T09:17+0000

2026-05-29T10:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg

وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ليسنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة نوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأكد: "في الفترة من 23 إلى 29 مايو/أيار من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة جوية وبحرية وبرية وطائرات مسيرة هجومية".وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي خلال الأسبوع الماضي، حيث ألحقت أضرار بالأفراد والمعدات التابعة لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي.وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 1970 جنديًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، و49 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية".وتابع: "حيّدت قوات "دنيبر" الروسية، أفرادًا ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تواصل عملياتها الهجومية النشطة، حيث تمكنت خلال الأسبوع الماضي من دحر تشكيلات تابعة لـ8 ألوية أوكرانية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2250 جنديًا ودبابة و22 مركبة قتالية مدرعة و58 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني".وأضاف: "نتيجة للخسائر (في بوداركي وكارايتشنوي)، اضطرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى تشكيل مجموعات من المدربين ذوي الخبرة من مراكز التدريب، إلا أنهم لم يتمكنوا بدورهم من مقاومة وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واضطروا إلى إيقاف تقدمهم". وخلصت بالقول: "تتقدم القوات يوميًا، وتدفع العدو إلى الوراء من حدود الدولة لضمان سلامة السكان المدنيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي زابسيلي ورياسنويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع"روستيخ" تسلم الجيش الروسي دفعة من ناقلات الجنود المدرعة المطورة "بي إم دي-2"

https://sarabic.ae/20260525/بوتين-يوقع-قانونا-يجيز-استخدام-القوة-العسكرية-للدفاع-عن-الروس-الذين-يتم-اعتقالهم-في-الخارج-1113724801.html

https://sarabic.ae/20260528/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-مجموعة-الغرب-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1113825364.html

https://sarabic.ae/20260527/القوات-الروسية-تتصدى-لـ140-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1113774052.html

https://sarabic.ae/20260524/الدفاعات-الجوية-تسقط-3897-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-خلال-أسبوع-1113708057.html

https://sarabic.ae/20260525/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دوبروباسوفو-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1113717939.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60