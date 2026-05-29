القوات الروسية تحرر 4 بلدات وتوجه 5 ضربات مشتركة خلال الأسبوع - وزارة الدفاع
09:17 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 10:02 GMT 29.05.2026)
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت 4 بلدات، ووجهت 5 ضربات مشتركة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع.
وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ليسنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة نوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدتي بوداركي وكارايتشنوي في مقاطعة خاركوف".
وأكد: "في الفترة من 23 إلى 29 مايو/أيار من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة جوية وبحرية وبرية وطائرات مسيرة هجومية".
ونتيجة لذلك، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة، ومرافق النقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والقواعد الجوية، وورش التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات بدون طيار، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي خلال الأسبوع الماضي، حيث ألحقت أضرار بالأفراد والمعدات التابعة لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جبلي، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي.
وتابع: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 950 جنديًا، و3 دبابات، و26 مركبة قتالية مدرعة، و111 مركبة، و17 قطعة مدفعية ميدانية، و3 مركبات قتالية من نظام إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 1970 جنديًا، و16 مركبة قتالية مدرعة، و49 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 375 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و70 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، و18 محطة حرب إلكترونية".
وتابع: "حيّدت قوات "دنيبر" الروسية، أفرادًا ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي".
وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تواصل عملياتها الهجومية النشطة، حيث تمكنت خلال الأسبوع الماضي من دحر تشكيلات تابعة لـ8 ألوية أوكرانية".
وأضاف أنه في المدة من 23 إلى 29 مايو/أيار "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1340 جنديًا، ودبابة، و37 مركبة قتالية مدرعة، و128 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2250 جنديًا ودبابة و22 مركبة قتالية مدرعة و58 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية".
وتابع: "تم فرض السيطرة على بلدة نوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتم دحر 4 وحدات ميكانيكية، ووحدات مشاة، ووحدات محمولة جوًا، ووحدات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني".
وأضاف بيان الوزارة أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1245 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و110 مركبات، و7 قطع مدفعية ميدانية، و4 محطات حرب إلكترونية".
وأشار إلى أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني".
وأضاف: "نتيجة للخسائر (في بوداركي وكارايتشنوي)، اضطرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى تشكيل مجموعات من المدربين ذوي الخبرة من مراكز التدريب، إلا أنهم لم يتمكنوا بدورهم من مقاومة وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واضطروا إلى إيقاف تقدمهم".
وأكد أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تتقدم في عدة اتجاهات في آن واحد، وتواصل ترسيخ منطقة أمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وخلصت بالقول: "تتقدم القوات يوميًا، وتدفع العدو إلى الوراء من حدود الدولة لضمان سلامة السكان المدنيين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.