لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟
لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟
سبوتنيك عربي
يُحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي في 29 مايو/أيار من كل عام، وهو بمثابة تذكير بأن صحة الأمعاء تؤثر على جوانب عديدة تتجاوز عملية الهضم، وتشير الدراسات... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
يُخفي الجهاز الهضمي أحد أكثر النظم البيئية حيوية في الجسم، حيث يتركز فيه أكثر من 70% من خلايا المناعة. تعمل الأمعاء باستمرار على معالجة الطعام، ودعم عمليات الأيض، والمساعدة في حماية الجسم من البكتيريا الضارة والفيروسات والسموم. كما أن أكثر من 80% من فضلات الجسم وسمومه تُطرح عبر الجهاز الهضمي. ولا يقتصر تأثير الأمعاء على الصحة البدنية فحسب، بل إنها تتواصل باستمرار مع الدماغ عبر محور الأمعاء والدماغ. ووفقًا لمقال ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية، فإن القلق والتوتر وقلة النوم قد تُؤثر سلبًا على وظائف الأمعاء الطبيعية، بينما قد يُؤثر اختلال توازن الأمعاء أيضًا على الحالة المزاجية والنفسية. لهذا السبب، غالبًا ما يُوصف الجهاز الهضمي بأنه "دماغ ثانٍ".ونقل المقال عن لي غوكسين، كبير الأطباء في مستشفى بكين تسينغهوا تشانغونغ، قوله إن صحة الأمعاء تبدأ بخيارات يومية مثل تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والالتزام بنظام نوم منتظم.كما سلّط الضوء على اضطرابات معوية شائعة مثل متلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم الوظيفي، ومرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والمستقيم وأن هذا المرض غالبًا ما يتطور ببطء، وقد يستغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمان حتى يتحول إلى ورم غير حميد. تُتيح هذه الفترة الطويلة من التطور فرصة للوقاية والكشف المبكر. كما يشير المقال إلى أهمية اختبارات الدم الخفي واختبارات المناعة الكيميائية في الفضلات كأدوات فحص غير جراحية مهمة، لأن العناية بصحة الأمعاء تعني العناية بصحة الجسم ككل. فالجهاز الهضمي ليس فقط كمكان لمعالجة الطعام، بل كمركز تحكم مناعي وجزء أساسي من الصحة على المدى الطويل.
لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟

16:53 GMT 30.05.2026
يُحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي في 29 مايو/أيار من كل عام، وهو بمثابة تذكير بأن صحة الأمعاء تؤثر على جوانب عديدة تتجاوز عملية الهضم، وتشير الدراسات إلى أن الأمعاء البشرية تؤدي دورا محوريا في المناعة، وعمليات الأيض، والصحة النفسية، مما يجعلها أحد أهم أجهزة الجسم.
يُخفي الجهاز الهضمي أحد أكثر النظم البيئية حيوية في الجسم، حيث يتركز فيه أكثر من 70% من خلايا المناعة. تعمل الأمعاء باستمرار على معالجة الطعام، ودعم عمليات الأيض، والمساعدة في حماية الجسم من البكتيريا الضارة والفيروسات والسموم. كما أن أكثر من 80% من فضلات الجسم وسمومه تُطرح عبر الجهاز الهضمي.
ولا يقتصر تأثير الأمعاء على الصحة البدنية فحسب، بل إنها تتواصل باستمرار مع الدماغ عبر محور الأمعاء والدماغ. ووفقًا لمقال ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية، فإن القلق والتوتر وقلة النوم قد تُؤثر سلبًا على وظائف الأمعاء الطبيعية، بينما قد يُؤثر اختلال توازن الأمعاء أيضًا على الحالة المزاجية والنفسية. لهذا السبب، غالبًا ما يُوصف الجهاز الهضمي بأنه "دماغ ثانٍ".

وذكر المقال أن العادات غير الصحية قد تُلحق الضرر بالبيئة المعوية، بما في ذلك قلة الحركة، وتناول الأطعمة المُصنّعة بكثرة، والإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء، والتدخين، وتعاطي الكحول، والسمنة، والتوتر المزمن.

مجتمع
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
3 أكتوبر 2025, 19:01 GMT
ونقل المقال عن لي غوكسين، كبير الأطباء في مستشفى بكين تسينغهوا تشانغونغ، قوله إن صحة الأمعاء تبدأ بخيارات يومية مثل تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والالتزام بنظام نوم منتظم.
كما سلّط الضوء على اضطرابات معوية شائعة مثل متلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم الوظيفي، ومرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والمستقيم وأن هذا المرض غالبًا ما يتطور ببطء، وقد يستغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمان حتى يتحول إلى ورم غير حميد. تُتيح هذه الفترة الطويلة من التطور فرصة للوقاية والكشف المبكر.
يوصي لي بإجراء فحص تنظير القولون بدءًا من سن 45 عامًا للأفراد ذوي المخاطر المتوسطة، بينما قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أعلى، مثل التاريخ العائلي، أو التهاب القولون التقرحي، أو داء السلائل الورمي الغدي العائلي، أو متلازمة لينش، إلى مراقبة مبكرة تحت إشراف طبي.
كما يشير المقال إلى أهمية اختبارات الدم الخفي واختبارات المناعة الكيميائية في الفضلات كأدوات فحص غير جراحية مهمة، لأن العناية بصحة الأمعاء تعني العناية بصحة الجسم ككل. فالجهاز الهضمي ليس فقط كمكان لمعالجة الطعام، بل كمركز تحكم مناعي وجزء أساسي من الصحة على المدى الطويل.
