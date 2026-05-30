https://sarabic.ae/20260530/لماذا-تعد-صحة-الجهاز-الهضمي-أكثر-أهمية-مما-تتصور-1113895342.html

لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟

لماذا تعد صحة الجهاز الهضمي أكثر أهمية مما تتصور؟

سبوتنيك عربي

يُحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي في 29 مايو/أيار من كل عام، وهو بمثابة تذكير بأن صحة الأمعاء تؤثر على جوانب عديدة تتجاوز عملية الهضم، وتشير الدراسات... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T16:53+0000

2026-05-30T16:53+0000

2026-05-30T16:53+0000

مجتمع

علوم

الهضم

الأمعاء

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png

يُخفي الجهاز الهضمي أحد أكثر النظم البيئية حيوية في الجسم، حيث يتركز فيه أكثر من 70% من خلايا المناعة. تعمل الأمعاء باستمرار على معالجة الطعام، ودعم عمليات الأيض، والمساعدة في حماية الجسم من البكتيريا الضارة والفيروسات والسموم. كما أن أكثر من 80% من فضلات الجسم وسمومه تُطرح عبر الجهاز الهضمي. ولا يقتصر تأثير الأمعاء على الصحة البدنية فحسب، بل إنها تتواصل باستمرار مع الدماغ عبر محور الأمعاء والدماغ. ووفقًا لمقال ورد في شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية، فإن القلق والتوتر وقلة النوم قد تُؤثر سلبًا على وظائف الأمعاء الطبيعية، بينما قد يُؤثر اختلال توازن الأمعاء أيضًا على الحالة المزاجية والنفسية. لهذا السبب، غالبًا ما يُوصف الجهاز الهضمي بأنه "دماغ ثانٍ".ونقل المقال عن لي غوكسين، كبير الأطباء في مستشفى بكين تسينغهوا تشانغونغ، قوله إن صحة الأمعاء تبدأ بخيارات يومية مثل تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والالتزام بنظام نوم منتظم.كما سلّط الضوء على اضطرابات معوية شائعة مثل متلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم الوظيفي، ومرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والمستقيم وأن هذا المرض غالبًا ما يتطور ببطء، وقد يستغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمان حتى يتحول إلى ورم غير حميد. تُتيح هذه الفترة الطويلة من التطور فرصة للوقاية والكشف المبكر. كما يشير المقال إلى أهمية اختبارات الدم الخفي واختبارات المناعة الكيميائية في الفضلات كأدوات فحص غير جراحية مهمة، لأن العناية بصحة الأمعاء تعني العناية بصحة الجسم ككل. فالجهاز الهضمي ليس فقط كمكان لمعالجة الطعام، بل كمركز تحكم مناعي وجزء أساسي من الصحة على المدى الطويل.دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسيةدراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

https://sarabic.ae/20251003/5-أعشاب-وتوابل-شائعة-مدعومة-علميا-بفائدتها--للجهاز-الهضمي-1105591158.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الهضم, الأمعاء, الصين