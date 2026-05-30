وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية
وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفق مبدأ "المسؤولية... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفق مبدأ "المسؤولية المشتركة" بدلاً من "الاعتماد على الحماية الأمريكية"، مشدداً على أن عهد تحمّل واشنطن تكاليف الدفاع عن الدول الغنية قد انتهى.
وخلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني المنعقد في سنغافورة، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة في إدارة تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز قوة واشنطن ويرفع من كفاءة حلفائها وقدراتهم الدفاعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب
الصين تؤكد صفقة شراء طائرات ومحركات أمريكية بعد زيارة ترامب
17 مايو, 05:26 GMT
وأضاف أن بلاده لم تعد مستعدة لتحمل أعباء الدفاع عن الدول الحليفة بمفردها، مؤكداً أن "العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة تمول وتدعم الدفاع عن الدول الغنية قد ولى".
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن تسعى إلى بناء تحالفات قائمة على تقاسم المسؤوليات، قائلاً: "نحتاج إلى شركاء حقيقيين، لا إلى دول تعتمد على الوصاية والحماية. نريد علاقات تستند إلى المسؤولية المشتركة لا إلى التبعية".
وشدد هيغسيث على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الهندي والهادئ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة، معتبراً أن الحفاظ على توازن قوي ومستقر في المنطقة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للإدارة الأمريكية.
ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران
ترامب: لم أطلب من الرئيس الصيني أي وساطة بشأن إيران
15 مايو, 17:04 GMT
كما لوّح بإمكانية إعادة النظر في آليات التعامل مع الحلفاء الذين لا يسهمون بالقدر الكافي في منظومة الدفاع المشترك، داعياً دول المنطقة إلى زيادة استثماراتها في قدراتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها الدفاعية.
وفي ما يتعلق بالصين، أكد هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى المواجهة أو التصعيد، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي محاولة لفرض الهيمنة على المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار يتحقق عبر "قوة مدروسة وحازمة".
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار واشنطن في تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الهندي والهادئ، قائلاً: "الولايات المتحدة دولة مطلة على المحيط الهادئ، ونحن مصممون على أن تحترم الصين دورنا ومكانتنا الراسخة في هذه المنطقة".
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
خبير أمريكي لـ"سبوتنيك": زيارة ترامب إلى الصين "استعراضية" وواشنطن فشلت في انتزاع تنازلات من بكين
15 مايو, 13:18 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في العاصمة بكين، خلال الزيارة التي قام بها إلى الصين.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
