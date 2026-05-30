https://sarabic.ae/20260530/وزير-الدفاع-الأمريكي-انتهى-عهد-تحمل-الولايات-المتحدة-تكلفة-الدفاع-عن-الدول-الغنية-1113888063.html

وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية

وزير الدفاع الأمريكي: انتهى عهد تحمل الولايات المتحدة تكلفة الدفاع عن الدول الغنية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة علاقاتها مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفق مبدأ "المسؤولية... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T12:36+0000

2026-05-30T12:36+0000

2026-05-30T12:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg

وخلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني المنعقد في سنغافورة، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة في إدارة تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز قوة واشنطن ويرفع من كفاءة حلفائها وقدراتهم الدفاعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وأضاف أن بلاده لم تعد مستعدة لتحمل أعباء الدفاع عن الدول الحليفة بمفردها، مؤكداً أن "العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة تمول وتدعم الدفاع عن الدول الغنية قد ولى". وشدد هيغسيث على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الهندي والهادئ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة، معتبراً أن الحفاظ على توازن قوي ومستقر في المنطقة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للإدارة الأمريكية. كما لوّح بإمكانية إعادة النظر في آليات التعامل مع الحلفاء الذين لا يسهمون بالقدر الكافي في منظومة الدفاع المشترك، داعياً دول المنطقة إلى زيادة استثماراتها في قدراتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها الدفاعية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار واشنطن في تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الهندي والهادئ، قائلاً: "الولايات المتحدة دولة مطلة على المحيط الهادئ، ونحن مصممون على أن تحترم الصين دورنا ومكانتنا الراسخة في هذه المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في العاصمة بكين، خلال الزيارة التي قام بها إلى الصين.وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260517/الصين-تؤكد-صفقة-شراء-طائرات-ومحركات-أمريكية-بعد-زيارة-ترامب-1113480804.html

https://sarabic.ae/20260515/ترامب-لم-أطلب-من-الرئيس-الصيني-أي-وساطة-بشأن-إيران-1113454490.html

https://sarabic.ae/20260515/خبير-أمريكي-لـسبوتنيك-زيارة-ترامب-إلى-الصين-استعراضية-وواشنطن-فشلت-في-انتزاع-تنازلات-من-بكين-1113446351.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن