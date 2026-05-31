مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد إلى 8 قتلى و16 جريحًا، وفق حصيلة نهائية، بعد أن شنت... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من المنازل فوق ساكنيها أثناء نومهم، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.وفي بلدة الشرقية الجنوبية، أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية عن مقتل شابين.كما قُتل شاب وأصيب آخر بجروح جراء غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما في منطقة عين الجمل ببلدة زبدين الجنوبية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

