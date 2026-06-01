https://sarabic.ae/20260601/السفارة-اللبنانية-في-واشنطن-حزب-الله-وافق-على-مقترح-أميركي-بوقف-متبادل-مع-إسرائيل-للهجمات-1113952717.html

السفارة اللبنانية في واشنطن: حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل مع إسرائيل للهجمات

السفارة اللبنانية في واشنطن: حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل مع إسرائيل للهجمات

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن في بيان لها أنها تلقت تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات مع إسرائيل، لافتةً أنه... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T21:53+0000

2026-06-01T21:53+0000

2026-06-01T21:53+0000

الحرب على حزب الله

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_f9b3b26ee54cccd5cebe6c70ef24fabf.jpg

وقالت السفارة في بيانها، أمس الإثنين، "تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات".وأوضحت أنه بموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.وبحسب البيان، "من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه".ويذكر أنه في وقت لاحق، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح. وقد نقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس اللبناني، الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت، موضحا أن "أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت بالفعل".من ناحية أخرى، أكد ترامب إجراؤه "اتصالا جيدا" مع ممثلين من حزب الله وأكدوا وقف إطلاق النار بشكل كامل.وفي وقت لاحق، أعلن نتنياهو أنه أبلغ ترامب بالتزام الجيش بمهاجمة أهداف في بيروت إن لم يتراجع حزب الله عن استهداف بلدات ومواطني إسرائيل، موضحا أن الجيش سيواصل عمله في جنوب لبنان.ووجه الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، إنذارا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء.وقال الجيش في بيانه، اليوم الاثنين، وفقا لتوجيهات صادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، "‏ينذر جيش الدفاع الإسرائيلي جميع سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء المنطقة حفاظًا على سلامتهم، ‏إذا واصل حزب الله إطلاق النار باتجاه مدننا وبلداتنا، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيردّ باستهداف أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية".ويعد هذا التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل هو الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

https://sarabic.ae/20260601/لن-يتم-إرسال-قوات-إلى-بيروت-ترامب-يعلن-اتفاقًا-لوقف-النار-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1113947460.html

https://sarabic.ae/20260531/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-900-عنصر-من-حزب-الله-اللبناني-منذ-وقف-إطلاق-النار--1113918714.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي