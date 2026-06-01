الكرملين حول احتجاز فرنسا لناقلة روسية: غير قانوني ويقترب من القرصنة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تصرفات فرنسا في احتجاز ناقلة النفط تاغور غير قانونية ووصفها بالـ"قرصنة".
2026-06-01T09:45+0000
الكرملين حول احتجاز فرنسا لناقلة روسية: غير قانوني ويقترب من القرصنة
09:37 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 09:45 GMT 01.06.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تصرفات فرنسا في احتجاز ناقلة النفط تاغور غير قانونية ووصفها بالـ"قرصنة".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتبر هذه الأفعال غير قانونية؛ فهي تقترب من القرصنة الدولية. ونحن نرفض تماماً الادعاء بأنها تتم بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي".
وأضاف بيسكوف: "تتخذ روسيا عدداً من الإجراءات لضمان سلامة شحناتها وستواصل القيام بذلك، آخذة في الاعتبار التجربة السلبية التي مرت بها".
وكان قد صرح الرئيس الفرنسي، أن البحرية الفرنسية احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في الأطلسي.
و نشر إيمانويل ماكرون، عبر حساباته على مواقع التواصل الجتماعي، لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط "تاغور".
وكتب "أن العملية نُفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية، بدعم من شركاء عدة من بينهم بريطانيا، مع الالتزام الصارم بالقانون البحري"، على حد قوله.