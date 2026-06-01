الهند: نقترب من إنجاز الاتفاق التجاري مع أمريكا ومناقشة التفاصيل النهائية جارية
أكد وزير التجارة الهندي بيوش غويال، اليوم الاثنين، أن المحادثات التجارية بين بلاده وأمريكا، "سيتم عقدها خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو(حزيران الجاري)"
أكد وزير التجارة الهندي بيوش غويال، اليوم الاثنين، أن المحادثات التجارية بين بلاده وأمريكا، "سيتم عقدها خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو(حزيران الجاري)"، مشيرًا إلى وصول عدد من أعضاء الوفد الأمريكي إلى نيودلهي، على أن ينضم بقية أعضاء الفريق خلال الساعات المقبلة.
وأوضح غويال أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن جميع القضايا الرئيسية ضمن المفاوضات الجارية، لافتًا إلى أن قادة البلدين كانوا قد أعلنوا الإطار العام للاتفاق التجاري، في الثالث من فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف الوزير الهندي أن معظم تفاصيل الاتفاق تم الانتهاء منها، مستشهدًا بتصريحات السفير الأمريكي لدى الهند، الذي أكد أن نحو 99% من بنود الاتفاق أصبحت جاهزة، معربًا عن ثقته بإبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين في أقرب وقت.
وأشار إلى أن "توقيع المرحلة الأولى سيمهّد الطريق لمواصلة المباحثات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية أكثر شمولًا واتساعًا خلال المرحلة المقبلة".
ولفت غويال إلى أن "الصفقة مع الولايات المتحدة ستراعي التغييرات القانونية في هيكل التعريفات الجمركية الأمريكية".
وتأتي الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بعد اجتماعات سابقة عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل/ نيسان 2026، حيث التقى وفد هندي بنظرائه الأمريكيين، وتستند هذه المناقشات إلى البيان المشترك الذي أصدره البلدان في 7 فبراير/ شباط 2026، والذي اتفقت بموجبه الهند والولايات المتحدة على إطار عمل لاتفاق مؤقت يركز على التجارة المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، مع التأكيد في الوقت نفسه على التزامهما بالتوصل إلى اتفاقية تجارة ثنائية أشمل.
وفي أوائل فبراير 2026، أعلنت الهند وأمريكا عن إطار عمل مؤقت لاتفاقية التجارة الثنائية، ووافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية من 50% إلى 18%، ووافقت الهند على تخفيض الحواجز التجارية على السلع الأمريكية.