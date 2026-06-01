بين مطارق الأمس وبضائع اليوم... هل يختفي سوق "الصفارين" التاريخي في بغداد؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بين مطارق الأمس وبضائع اليوم... هل يختفي سوق "الصفارين" التاريخي في بغداد؟
بين مطارق الأمس وبضائع اليوم... هل يختفي سوق "الصفارين" التاريخي في بغداد؟
سبوتنيك عربي
داخل الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع الرشيد قرب جامع مرجان، وسط العاصمة العراقية بغداد، يقع "سوق الصفّارين"، أحد أقدم أسواق بغداد وأكثرها ارتباطًا بالهوية... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T15:55+0000
2026-06-01T15:56+0000
العراق
بغداد
النحاس
الصناعة
التراث
تقارير سبوتنيك
حصري
ويحمل السوق اسمه من مهنة "الصفّارة"، وهي تشكيل معدن النحاس وصناعته، حيث اشتهر الحرفيون عبر أجيال طويلة بإنتاج الصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والكؤوس والملاعق والفوانيس وإطارات الصور المزخرفة بالنقوش العربية والإسلامية.ورغم أن المؤرخين يرجحون أن السوق لم يكن مخصصًا للصفّارين في بداياته بسبب الضجيج الذي تسببه المهنة، فإن الوثائق الوقفية سجلت وجودهم فيه منذ القرن السابع عشر الميلادي، قبل أن يثبت اسم "سوق الصفارين" رسميًا في وثائق تعود إلى عام 1746.أحد صناع النحاس القدامى، أبو كرار الساعدي، يحفظ تاريخ السوق في قلبه قبل عقله، ويسترجع على مهل شريط الذاكرة وهو يروي لـ "سبوتنيك"، كيف كانت الحياة تعج بالسوق حيث تعلو صوت المطارق لتكون دليل الزائر إلى الطريق، ويضيف: "مع مرور السنوات بدأت ملامح السوق تتغير تدريجيًا، فالمحال التي كانت تضج بأصوات المطارق تحولت في أجزاء واسعة منها إلى متاجر للأقمشة والملابس الجاهزة، بينما أخذت الورش التقليدية تتراجع شيئًا فشيئًا".وتابع الحرفي الثمانيني: "أصبح الشارع التاريخي الممتد لنحو 500 متر أكثر هدوءًا مما كان عليه في الماضي، وسط مخاوف من اندثار إحدى أعرق الحرف العراقية".وبحسرة، يشير الساعدي إلى أنه يحن إلى زمن كان فيه السوق يعج بالعشرات من الصناع المهرة الذين اشتهرت أسماؤهم في بغداد، ويستذكر بعضهم أسماء حرفيين تركوا بصمة واضحة في هذه المهنة، مؤكدًا أن أعداد العاملين تقلصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، بعدما كانت المهنة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات.ويؤكد الساعدي أن "السوق لا يزال يحتفظ ببعض عناصره التراثية المهمة، ومنها مسجد الصفارين التاريخي الذي شُيد في العهد العثماني خلال القرن الثامن عشر، وما زال قائمًا حتى اليوم شاهدًا على تاريخ المكان وتحولاته".إلا أن السوق لا يزال يستقطب الزوار، إذ يقول المواطن علي حسين، وهو أحد زوار السوق الدائمين، لـ"سبوتنيك": "المكان لا يمثل مجرد سوق تجاري، بل نافذة على الماضي البغدادي العريق".وبين أصوات المطارق القليلة التي ما زالت تتردد في أرجاء السوق، وصمت المحال التي غيّرت نشاطها، يقف سوق "الصفّارين" عند مفترق طرق حاسم. فإما أن تنجح الجهود في الحفاظ على هذه المهنة التراثية وإحيائها، أو أن يتحول السوق إلى مجرد ذكرى تروى عن زمن كانت فيه بغداد عاصمة للنحاس والحرفيين المهرة.
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
داخل الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع الرشيد قرب جامع مرجان، وسط العاصمة العراقية بغداد، يقع "سوق الصفّارين"، أحد أقدم أسواق بغداد وأكثرها ارتباطًا بالهوية التراثية للمدينة، حيث تتمازج رائحة التاريخ بصوت المطارق التي ما زالت تقاوم الزمن لتبقى جزءًا من ذاكرة العراقيين.
ويحمل السوق اسمه من مهنة "الصفّارة"، وهي تشكيل معدن النحاس وصناعته، حيث اشتهر الحرفيون عبر أجيال طويلة بإنتاج الصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والكؤوس والملاعق والفوانيس وإطارات الصور المزخرفة بالنقوش العربية والإسلامية.
وكان السوق لعقود طويلة مقصدًا للباحثين عن الصناعات اليدوية الأصيلة التي تميزت بها بغداد، حيث يعود تاريخ السوق إلى عصور بعيدة، إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن المنطقة كانت جزءًا من محلة "سوق الثلاثاء" في العصر العباسي، بالقرب من دار الخلافة والمدارس العلمية الكبرى مثل المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية.
ورغم أن المؤرخين يرجحون أن السوق لم يكن مخصصًا للصفّارين في بداياته بسبب الضجيج الذي تسببه المهنة، فإن الوثائق الوقفية سجلت وجودهم فيه منذ القرن السابع عشر الميلادي، قبل أن يثبت اسم "سوق الصفارين" رسميًا في وثائق تعود إلى عام 1746.
وعلى مدى قرنين من الزمن تقريبًا، كان السوق أشبه بورشة عمل مفتوحة، يتوارث فيها الآباء والأبناء أسرار صناعة النحاس، أصوات الطرق المتواصلة كانت جزءًا من هوية المكان، فيما كانت المنتجات النحاسية تملأ المحال وتُصدَّر إلى مختلف مناطق العراق.
أحد صناع النحاس القدامى، أبو كرار الساعدي، يحفظ تاريخ السوق في قلبه قبل عقله، ويسترجع على مهل شريط الذاكرة وهو يروي لـ "سبوتنيك"، كيف كانت الحياة تعج بالسوق حيث تعلو صوت المطارق لتكون دليل الزائر إلى الطريق، ويضيف: "مع مرور السنوات بدأت ملامح السوق تتغير تدريجيًا، فالمحال التي كانت تضج بأصوات المطارق تحولت في أجزاء واسعة منها إلى متاجر للأقمشة والملابس الجاهزة، بينما أخذت الورش التقليدية تتراجع شيئًا فشيئًا".
وتابع الحرفي الثمانيني: "أصبح الشارع التاريخي الممتد لنحو 500 متر أكثر هدوءًا مما كان عليه في الماضي، وسط مخاوف من اندثار إحدى أعرق الحرف العراقية".
وعن أسباب تراجع مهنة الصفارة، أشار الساعدي إلى أن الاستيراد المفتوح كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع المهنة"، مؤكدًا أن "الكثير من الحرفيين اضطروا إلى ترك العمل بعدما باتت المنتجات المستوردة أقل سعرًا وأكثر انتشارًا".
وبحسرة، يشير الساعدي إلى أنه يحن إلى زمن كان فيه السوق يعج بالعشرات من الصناع المهرة الذين اشتهرت أسماؤهم في بغداد، ويستذكر بعضهم أسماء حرفيين تركوا بصمة واضحة في هذه المهنة، مؤكدًا أن أعداد العاملين تقلصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، بعدما كانت المهنة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات.
ويؤكد الساعدي أن "السوق لا يزال يحتفظ ببعض عناصره التراثية المهمة، ومنها مسجد الصفارين التاريخي الذي شُيد في العهد العثماني خلال القرن الثامن عشر، وما زال قائمًا حتى اليوم شاهدًا على تاريخ المكان وتحولاته".
ورغم مكانته التاريخية، يواجه سوق الصفّارين تحديات متزايدة تهدد استمراره، فالبضائع المستوردة الرخيصة اجتاحت الأسواق المحلية، وأصبحت تنافس المنتجات اليدوية التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لإنجازها، كما أسهم ارتفاع إيجارات المحال التجارية في دفع عدد من الحرفيين إلى مغادرة السوق أو إغلاق ورشهم نهائيًا.
إلا أن السوق لا يزال يستقطب الزوار، إذ يقول المواطن علي حسين، وهو أحد زوار السوق الدائمين، لـ"سبوتنيك": "المكان لا يمثل مجرد سوق تجاري، بل نافذة على الماضي البغدادي العريق".
ويضيف: "التجول بين المحال القديمة يمنح الزائر شعورًا بالراحة والحنين، إذ ما زالت بعض المظاهر التراثية حاضرة رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق خلال العقود الأخيرة".
وبين أصوات المطارق القليلة التي ما زالت تتردد في أرجاء السوق، وصمت المحال التي غيّرت نشاطها، يقف سوق "الصفّارين" عند مفترق طرق حاسم. فإما أن تنجح الجهود في الحفاظ على هذه المهنة التراثية وإحيائها، أو أن يتحول السوق إلى مجرد ذكرى تروى عن زمن كانت فيه بغداد عاصمة للنحاس والحرفيين المهرة.
