بين مطارق الأمس وبضائع اليوم... هل يختفي سوق "الصفارين" التاريخي في بغداد؟

سبوتنيك عربي

داخل الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع الرشيد قرب جامع مرجان، وسط العاصمة العراقية بغداد، يقع "سوق الصفّارين"، أحد أقدم أسواق بغداد وأكثرها ارتباطًا بالهوية... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

ويحمل السوق اسمه من مهنة "الصفّارة"، وهي تشكيل معدن النحاس وصناعته، حيث اشتهر الحرفيون عبر أجيال طويلة بإنتاج الصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والكؤوس والملاعق والفوانيس وإطارات الصور المزخرفة بالنقوش العربية والإسلامية.ورغم أن المؤرخين يرجحون أن السوق لم يكن مخصصًا للصفّارين في بداياته بسبب الضجيج الذي تسببه المهنة، فإن الوثائق الوقفية سجلت وجودهم فيه منذ القرن السابع عشر الميلادي، قبل أن يثبت اسم "سوق الصفارين" رسميًا في وثائق تعود إلى عام 1746.أحد صناع النحاس القدامى، أبو كرار الساعدي، يحفظ تاريخ السوق في قلبه قبل عقله، ويسترجع على مهل شريط الذاكرة وهو يروي لـ "سبوتنيك"، كيف كانت الحياة تعج بالسوق حيث تعلو صوت المطارق لتكون دليل الزائر إلى الطريق، ويضيف: "مع مرور السنوات بدأت ملامح السوق تتغير تدريجيًا، فالمحال التي كانت تضج بأصوات المطارق تحولت في أجزاء واسعة منها إلى متاجر للأقمشة والملابس الجاهزة، بينما أخذت الورش التقليدية تتراجع شيئًا فشيئًا".وتابع الحرفي الثمانيني: "أصبح الشارع التاريخي الممتد لنحو 500 متر أكثر هدوءًا مما كان عليه في الماضي، وسط مخاوف من اندثار إحدى أعرق الحرف العراقية".وبحسرة، يشير الساعدي إلى أنه يحن إلى زمن كان فيه السوق يعج بالعشرات من الصناع المهرة الذين اشتهرت أسماؤهم في بغداد، ويستذكر بعضهم أسماء حرفيين تركوا بصمة واضحة في هذه المهنة، مؤكدًا أن أعداد العاملين تقلصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، بعدما كانت المهنة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات.ويؤكد الساعدي أن "السوق لا يزال يحتفظ ببعض عناصره التراثية المهمة، ومنها مسجد الصفارين التاريخي الذي شُيد في العهد العثماني خلال القرن الثامن عشر، وما زال قائمًا حتى اليوم شاهدًا على تاريخ المكان وتحولاته".إلا أن السوق لا يزال يستقطب الزوار، إذ يقول المواطن علي حسين، وهو أحد زوار السوق الدائمين، لـ"سبوتنيك": "المكان لا يمثل مجرد سوق تجاري، بل نافذة على الماضي البغدادي العريق".وبين أصوات المطارق القليلة التي ما زالت تتردد في أرجاء السوق، وصمت المحال التي غيّرت نشاطها، يقف سوق "الصفّارين" عند مفترق طرق حاسم. فإما أن تنجح الجهود في الحفاظ على هذه المهنة التراثية وإحيائها، أو أن يتحول السوق إلى مجرد ذكرى تروى عن زمن كانت فيه بغداد عاصمة للنحاس والحرفيين المهرة.

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

