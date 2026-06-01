"حزب الله" اللبناني حول سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف: عملية دعائية
أفاد "حزب الله" اللبناني، عبر بيان له ، اليوم الاثنين، بأن تصريحات الجيش الإسرائيلي حول سيطرته على قلعة الشقيف، مجرد "عملية دعائية".
2026-06-01T13:36+0000
13:15 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 13:36 GMT 01.06.2026)
أفاد "حزب الله" اللبناني، عبر بيان له ، اليوم الاثنين، بأن تصريحات الجيش الإسرائيلي حول سيطرته على قلعة الشقيف، مجرد "عملية دعائية".
وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي سعى لصورة يروج لها على أنها انتصار ساحق لتهدئة مستوطني الشمال فكان الهدف هو قلعة الشقيف.
وأفاد أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في تثبيت قواته في محيط "قلعة الشقيف" ويتواجد فقط أسفلها.
وأضاف أن قلعة "الشقيف" كانت خالية من أي وجود عسكري للمقاومة.
وأكد أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في منطقة "قلعة الشقيف".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، قال إنه "وجّه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان، وتعميق السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله سابقاً".
وأضاف نتنياهو، في كلمة له، أن "التعليمات للجيش تشمل تعميق العملية وإحكام القبضة على تلك المناطق"، مشيرًا إلى أن "السيطرة على منطقة الشقيف تمثل مرحلة إضافية وتحولًا دراماتيكيًا في مسار العمليات"، وفق تعبيره.
وأوضح أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية تمتد على جبهات عدة، بينها لبنان وغزة وسوريا، مع العمل على إقامة مناطق عازلة"، على حد قوله.