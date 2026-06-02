سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
سبوتنيك عربي
أثارت واقعة القبض على سائق مركبة نقل ثقيلة، ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أثارت واقعة القبض على سائق مركبة نقل ثقيلة، ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة المرورية التي ارتكبها، بل أيضًا لما تعكسه من تحولات اجتماعية مرتبطة بثقافة الشهرة السريعة والسعي وراء التفاعل الرقمي.
وبين من اعتبرها تصرفًا فرديًا غير مسؤول، ومن رأى أنها مؤشر على تأثير متزايد لمنصات التواصل في تشكيل السلوكيات اليومية، تبرز تساؤلات مهمة حول القيم الاجتماعية، وحدود المسؤولية الفردية، وتأثير "اقتصاد المشاهدات" على تصرفات الأفراد.

في هذا الموضوع، قال الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، إن وزارة الداخلية المصرية تبذل جهودا متواصلة لمتابعة المخالفات المرورية وضبط المخالفين على الطرق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على مراجعة التشريعات المرورية واقتراح تعديلات قانونية لمواكبة المستجدات والظواهر السلوكية الجديدة التي تظهر على الطرق.

وأكد أن وزارة الداخلية تتعامل بسرعة وحزم مع المخالفات المرورية، لافتا إلى أن إحدى أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في قيادة الأطفال أو غير الحاصلين على رخص قيادة للمركبات، منوها إلى أن المادة (74 مكرر 4) من قانون المرور تعاقب من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف وألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
من جهتها، أكدت استشاري الصحة النفسية وعضو نقابة المهن الاجتماعية، هبة الصباحي، أن ظاهرة السعي المحموم وراء "التريند" والشهرة السريعة لم تعد مجرد سلوك فردي عابر، بل تحولت إلى خطر مجتمعي يهدد القيم والهوية ويؤثر بشكل مباشر على سلوك الأجيال الجديدة، محذرة من أن بعض المحتويات المنتشرة تسهم في "تطبيع الخطر" وتحويل السلوكيات الخطرة إلى نماذج يُحتذى بها.
وقالت الصباحي لـ"سبوتنيك" إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تروج لنماذج من الشهرة الزائفة تقوم على الإثارة والصدمة وجذب المشاهدات بأي وسيلة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا يسعون إلى الظهور حتى لو كان ذلك من خلال ارتكاب أفعال ضارة أو مخالفة للقانون أو مهددة للمجتمع.
