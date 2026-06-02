سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
أثارت واقعة القبض على سائق مركبة نقل ثقيلة، ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة...
صبري سراج
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أثارت واقعة القبض على سائق مركبة نقل ثقيلة، ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة المرورية التي ارتكبها، بل أيضًا لما تعكسه من تحولات اجتماعية مرتبطة بثقافة الشهرة السريعة والسعي وراء التفاعل الرقمي.
وبين من اعتبرها تصرفًا فرديًا غير مسؤول، ومن رأى أنها مؤشر على تأثير متزايد لمنصات التواصل
في تشكيل السلوكيات اليومية، تبرز تساؤلات مهمة حول القيم الاجتماعية، وحدود المسؤولية الفردية، وتأثير "اقتصاد المشاهدات" على تصرفات الأفراد.
في هذا الموضوع، قال الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، إن وزارة الداخلية المصرية تبذل جهودا متواصلة لمتابعة المخالفات المرورية وضبط المخالفين على الطرق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على مراجعة التشريعات المرورية واقتراح تعديلات قانونية لمواكبة المستجدات والظواهر السلوكية الجديدة التي تظهر على الطرق.
وأكد أن وزارة الداخلية تتعامل بسرعة وحزم مع المخالفات المرورية، لافتا إلى أن إحدى أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في قيادة الأطفال أو غير الحاصلين على رخص قيادة للمركبات، منوها إلى أن المادة (74 مكرر 4) من قانون المرور تعاقب من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف وألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
من جهتها، أكدت استشاري الصحة النفسية وعضو نقابة المهن الاجتماعية، هبة الصباحي، أن ظاهرة السعي المحموم وراء "التريند" والشهرة السريعة لم تعد مجرد سلوك فردي عابر، بل تحولت إلى خطر مجتمعي يهدد القيم والهوية ويؤثر بشكل مباشر على سلوك الأجيال الجديدة، محذرة من أن بعض المحتويات المنتشرة تسهم في "تطبيع الخطر" وتحويل السلوكيات الخطرة إلى نماذج يُحتذى بها.
وقالت الصباحي لـ"سبوتنيك"
إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تروج لنماذج من الشهرة الزائفة تقوم على الإثارة والصدمة وجذب المشاهدات بأي وسيلة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا يسعون إلى الظهور حتى لو كان ذلك من خلال ارتكاب أفعال ضارة أو مخالفة للقانون أو مهددة للمجتمع.