سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة

أثارت واقعة القبض على سائق مركبة نقل ثقيلة، ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة...

وبين من اعتبرها تصرفًا فرديًا غير مسؤول، ومن رأى أنها مؤشر على تأثير متزايد لمنصات التواصل في تشكيل السلوكيات اليومية، تبرز تساؤلات مهمة حول القيم الاجتماعية، وحدود المسؤولية الفردية، وتأثير "اقتصاد المشاهدات" على تصرفات الأفراد.وأكد أن وزارة الداخلية تتعامل بسرعة وحزم مع المخالفات المرورية، لافتا إلى أن إحدى أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في قيادة الأطفال أو غير الحاصلين على رخص قيادة للمركبات، منوها إلى أن المادة (74 مكرر 4) من قانون المرور تعاقب من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف وألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين.وقالت الصباحي لـ"سبوتنيك" إن منصات التواصل الاجتماعي باتت تروج لنماذج من الشهرة الزائفة تقوم على الإثارة والصدمة وجذب المشاهدات بأي وسيلة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا يسعون إلى الظهور حتى لو كان ذلك من خلال ارتكاب أفعال ضارة أو مخالفة للقانون أو مهددة للمجتمع.

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

