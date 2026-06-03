https://sarabic.ae/20260603/الأمين-العام-للناتو-مسألة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-لا-تحظى-حاليا-بتأييد-من-جميع-الدول-الأعضاء-1114010741.html
الأمين العام "للناتو": مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا تحظى حاليا بتأييد من جميع الدول الأعضاء
الأمين العام "للناتو": مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا تحظى حاليا بتأييد من جميع الدول الأعضاء
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" لا تحظى حالياً بدعم بالإجماع من جميع أعضاء الحلف. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T15:51+0000
2026-06-03T15:51+0000
2026-06-03T15:51+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
مارك روته
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وقال روته: "الجانب العملي هو أنه في الوقت الحالي لا يوجد دعم بالإجماع من أعضاء التكتل بشأن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".وأردف روتّه: "إحدى طرق دعمنا لأوكرانيا هي من خلال برنامج قائمة الاحتياجات ذات الأولوية (PURL)، الذي يقدّم من خلاله حلف الناتو لأوكرانيا معدات أمريكية أساسية، بتمويل من الحلفاء والشركاء. وقد التزم الحلفاء والشركاء بالفعل بتقديم ما يقارب من 6 مليارات دولار، وسيستمر هذا الدعم".وأكد الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في كييف لا يُسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، بل سيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260502/موسكو-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-تتطلب-تخلي-الناتو-عن-خطط-هزيمة-روسيا-1113052280.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, مارك روته
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, مارك روته
الأمين العام "للناتو": مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا تحظى حاليا بتأييد من جميع الدول الأعضاء
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" لا تحظى حالياً بدعم بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.
وقال روته: "الجانب العملي هو أنه في الوقت الحالي لا يوجد دعم بالإجماع من أعضاء التكتل بشأن قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".
وأضاف روته، الذي وصل إلى كييف لحضور اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى الممثلين الدائمين واجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا، بأن "الدول الأعضاء في حلف الناتو أنفقت بالفعل ما يقارب من 6 مليارات دولار على شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا".
وأردف روتّه: "إحدى طرق دعمنا لأوكرانيا هي من خلال برنامج قائمة الاحتياجات ذات الأولوية (PURL)
، الذي يقدّم من خلاله حلف الناتو لأوكرانيا معدات أمريكية أساسية، بتمويل من الحلفاء والشركاء. وقد التزم الحلفاء والشركاء بالفعل بتقديم ما يقارب من 6 مليارات دولار، وسيستمر هذا الدعم".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا الاتحادية. وشددت الوزارة على أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" "تلعب بالنار" بتزويدها نظام كييف بالأسلحة.
وأكد الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في كييف لا يُسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية
، بل سيكون له أثر سلبي.