https://sarabic.ae/20260603/الدفاع-البريطانية-تفتح-تحقيقا-عاجلا-في-تحطم-مروحية-عسكرية-1114003822.html

الدفاع البريطانية تفتح تحقيقا عاجلا في تحطم مروحية عسكرية

الدفاع البريطانية تفتح تحقيقا عاجلا في تحطم مروحية عسكرية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن مروحية تابعة للبحرية الملكية تحطمت بعد سقوطها في حقل جنوبي البلاد. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T14:14+0000

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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحادث لا يزال قيد المتابعة، وخدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث بمنطقة ساورتون داون، بالقرب من أوكهامبتون، جنوبي البلاد.ونقلت الصحيفة عن الشرطة البريطانية أن سبب التحطم غير معروف، وأنها ستنشر تحديثات إضافية فور توفر مزيد من المعلومات، في وقت أغلق الطريق "إيه 386" بين الطريق "إيه 30" عند ساورتون داون والطريق "إيه 3079" عند فولي كروس في أوكهامبتون، عند الخامسة صباحًا من اليوم.وأوضحت أن موقع الحادث يقع على بعد نحو 43 كم شمال قاعدة "ديفونبورت" البحرية في مدينة بليموث، وهي واحدة من أكبر القواعد البحرية في أوروبا الغربية وتضم جزءا من أسطول الفرقاطات البريطانية من طراز "تايب 23".ويشار إلى أن البحرية البريطانية تشغل نوعين من المروحيات: مروحية الهجوم "وايلدكات"، وتتمركز في محطة الطيران البحرية الملكية "يوفيلتون" في مقاطعة سومرست، على بعد نحو 126 كم شرق موقع الحادث. كما تشغل أيضا مروحية الحرب المضادة للغواصات "ميرلين" وتتمركز قرب مدينة هيلستون في كورنوال، على بعد نحو 130 كم جنوب شرق موقع التحطم.ولم تكشف وزارة الدفاع البريطانية أي تفاصيل إضافية بشأن نوع المروحية التي تعرضت للحادث وطرازها، في وقت أكد متحدث باسم البحرية الملكية أن البحرية تحقق في الحادث.

https://sarabic.ae/20250825/تحطم-مروحية-في-حقل-بجزيرة-وايت-البريطانية-1104108713.html

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