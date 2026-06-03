https://sarabic.ae/20260603/دولة-عربية-في-الصدارة--ألمانيا-تمنح-الجنسية-لعدد-غير-مسبوق-في-تاريخها-1113996624.html
دولة عربية في الصدارة... ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق في تاريخها
دولة عربية في الصدارة... ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق في تاريخها
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لنحو 332,500 شخص خلال العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بزيادة بلغت 14%... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T10:23+0000
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وتصدّر السوريون قائمة الحاصلين على الجنسية للسنة الخامسة على التوالي، حيث شكّلوا نحو واحد من كل خمسة مجنّسين خلال عام 2025، وفقا لمواقع غربية. ورغم ذلك، سجّلت أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، بعد أن أصبح العديد ممن وصلوا إلى ألمانيا خلال موجتي اللجوء في 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية في 2024. وجاء الأتراك في المرتبة الثانية بعدد 34,100 شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي المجنّسين، تلاهم الروس بـ19,700 شخص بنسبة 6%. وسُجّل نمو ملحوظ في أعداد المجنّسين من بعض الجنسيات، حيث ارتفع عدد البوسنيين بنسبة 126% ليصل إلى 8,800 شخص، والأميركيين بنسبة 100% ليبلغ 6,600 شخص، والألبان بنسبة 97% ليصل إلى 6,100 شخص. كما ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية عبر قوانين إعادة الجنسية التي تتيح استعادة الجنسية للأفراد وأحفادهم ممن جردوا منها خلال الحقبة النازية، بنسبة 61% ليصل إلى نحو 12 ألف شخص.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
دولة عربية في الصدارة... ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق في تاريخها
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لنحو 332,500 شخص خلال العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق.
وتصدّر السوريون
قائمة الحاصلين على الجنسية للسنة الخامسة على التوالي، حيث شكّلوا نحو واحد من كل خمسة مجنّسين خلال عام 2025، وفقا لمواقع غربية.
ورغم ذلك، سجّلت أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، بعد أن أصبح العديد ممن وصلوا إلى ألمانيا
خلال موجتي اللجوء في 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية في 2024.
وأرجع مكتب الإحصاء هذه الزيادة القياسية إلى الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024، والتي خفّضت مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس من 8 سنوات إلى 5 سنوات، كما سمحت بازدواج الجنسية.
وجاء الأتراك في المرتبة الثانية بعدد 34,100 شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي المجنّسين، تلاهم الروس بـ19,700 شخص بنسبة 6%.
25 أكتوبر 2025, 11:11 GMT
وسُجّل نمو ملحوظ في أعداد المجنّسين من بعض الجنسيات، حيث ارتفع عدد البوسنيين بنسبة 126% ليصل إلى 8,800 شخص، والأميركيين بنسبة 100% ليبلغ 6,600 شخص، والألبان بنسبة 97% ليصل إلى 6,100 شخص.
كما ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية
عبر قوانين إعادة الجنسية التي تتيح استعادة الجنسية للأفراد وأحفادهم ممن جردوا منها خلال الحقبة النازية، بنسبة 61% ليصل إلى نحو 12 ألف شخص.