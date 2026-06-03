https://sarabic.ae/20260603/دولة-عربية-في-الصدارة--ألمانيا-تمنح-الجنسية-لعدد-غير-مسبوق-في-تاريخها-1113996624.html

دولة عربية في الصدارة... ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق في تاريخها

دولة عربية في الصدارة... ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق في تاريخها

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن البلاد منحت الجنسية لنحو 332,500 شخص خلال العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بزيادة بلغت 14%... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T10:23+0000

2026-06-03T10:23+0000

2026-06-03T10:23+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار ألمانيا

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102104/09/1021040956_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_9fbdd21c995f1e3b62330be526916819.jpg

وتصدّر السوريون قائمة الحاصلين على الجنسية للسنة الخامسة على التوالي، حيث شكّلوا نحو واحد من كل خمسة مجنّسين خلال عام 2025، وفقا لمواقع غربية. ورغم ذلك، سجّلت أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، بعد أن أصبح العديد ممن وصلوا إلى ألمانيا خلال موجتي اللجوء في 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية في 2024. وجاء الأتراك في المرتبة الثانية بعدد 34,100 شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي المجنّسين، تلاهم الروس بـ19,700 شخص بنسبة 6%. وسُجّل نمو ملحوظ في أعداد المجنّسين من بعض الجنسيات، حيث ارتفع عدد البوسنيين بنسبة 126% ليصل إلى 8,800 شخص، والأميركيين بنسبة 100% ليبلغ 6,600 شخص، والألبان بنسبة 97% ليصل إلى 6,100 شخص. كما ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية عبر قوانين إعادة الجنسية التي تتيح استعادة الجنسية للأفراد وأحفادهم ممن جردوا منها خلال الحقبة النازية، بنسبة 61% ليصل إلى نحو 12 ألف شخص.

https://sarabic.ae/20250322/نسبة-المهاجرين-الذين-يعيشون-بطالة-عميقة-في-ألمانيا-وصلت-لـ33--1098860423.html

https://sarabic.ae/20251025/احتجاجات-في-ألمانيا-رفضا-لتصريحات-ميرتس-عن-المهاجرين--1106378162.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم