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https://sarabic.ae/20260603/رجل-أعمال-سوري-لـسبوتنيك-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أقوى-رغم-العقوبات-والسوق-الروسية-كنز-يجب-استغلاله-1114015380.html
رجل أعمال سوري لـ"سبوتنيك": الاقتصاد الروسي أصبح أقوى رغم العقوبات والسوق الروسية كنز يجب استغلاله
رجل أعمال سوري لـ"سبوتنيك": الاقتصاد الروسي أصبح أقوى رغم العقوبات والسوق الروسية كنز يجب استغلاله
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال السوري، جهاد بكورة، أن روسيا تمكنت من تجاوز التحديات والأزمات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي أصبح اليوم في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T16:56+0000
2026-06-03T16:56+0000
أخبار روسيا اليوم
حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114007823_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2246d08b3e33957429c6d6ed33d8199f.jpg
وقال بكورة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن السوق الروسية ما زالت تتمتع بقدرات كبيرة وتوفر مختلف السلع والخدمات، لافتاً إلى أن المستهلك الروسي أصبح خلال فترات الأزمات أكثر انفتاحاً واستعداداً للشراء مقارنة بمراحل سابقة.وأوضح أن روسيا أثبتت قدرتها على الصمود والتطور رغم الضغوط الاقتصادية، معتبراً أنها تستحق أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية بفضل ما تمتلكه من إمكانات علمية واقتصادية، فضلاً عن مواقفها الداعمة للدول والشعوب التي تواجه تحديات مختلفة.وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين روسيا والغرب، موضحاً أن روسيا تركز على العمل والإنجاز على أرض الواقع، بينما يطغى الخطاب الإعلامي والسياسي على أداء الدول الغربية في كثير من الأحيان.وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html
https://sarabic.ae/20260603/خبير-مصري-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-أحد-أهم-الأحداث-الاقتصادية-في-العالم-1114000431.html
https://sarabic.ae/20260603/خبراء-لـسبوتنيك-منتدى-سان-بطرسبورغ-نافذة-روسيا-الناعمة-على-العالم-1114012825.html
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محمد الكشك
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أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار السعودية اليوم

رجل أعمال سوري لـ"سبوتنيك": الاقتصاد الروسي أصبح أقوى رغم العقوبات والسوق الروسية كنز يجب استغلاله

16:56 GMT 03.06.2026
© Sputnikجهاد بكورة، رجل أعمال سوري يونيو 2026
جهاد بكورة، رجل أعمال سوري يونيو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
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- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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حصري
أكد رجل الأعمال السوري، جهاد بكورة، أن روسيا تمكنت من تجاوز التحديات والأزمات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي أصبح اليوم في وضع أفضل مقارنة بما كان عليه قبل العقوبات الغربية.
وقال بكورة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن السوق الروسية ما زالت تتمتع بقدرات كبيرة وتوفر مختلف السلع والخدمات، لافتاً إلى أن المستهلك الروسي أصبح خلال فترات الأزمات أكثر انفتاحاً واستعداداً للشراء مقارنة بمراحل سابقة.
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ يؤكد أن روسيا لا تزال لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي
12:39 GMT
وأوضح أن روسيا أثبتت قدرتها على الصمود والتطور رغم الضغوط الاقتصادية، معتبراً أنها تستحق أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية بفضل ما تمتلكه من إمكانات علمية واقتصادية، فضلاً عن مواقفها الداعمة للدول والشعوب التي تواجه تحديات مختلفة.

ودعا بكورة المستثمرين إلى التوجه نحو السوق الروسية وتقديم مشاريع حقيقية ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، مؤكداً أن روسيا تبحث عن مستثمرين جادين قادرين على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد.

وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين روسيا والغرب، موضحاً أن روسيا تركز على العمل والإنجاز على أرض الواقع، بينما يطغى الخطاب الإعلامي والسياسي على أداء الدول الغربية في كثير من الأحيان.
وأضاف أن العلاقات بين الأسواق العربية وروسيا تتسم بالود والتقارب، لافتاً إلى أن السوق الروسية تعد من أهم الأسواق بالنسبة لأوروبا، وأن العديد من الأوروبيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع موسكو، نظراً لأهمية المستهلك والسوق الروسية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
خبير مصري: منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي أحد أهم الأحداث الاقتصادية في العالم
12:11 GMT
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
خبراء لـ"سبوتنيك": منتدى سان بطرسبورغ نافذة روسيا الناعمة على العالم
16:17 GMT
ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
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