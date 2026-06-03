https://sarabic.ae/20260603/رجل-أعمال-سوري-لـسبوتنيك-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أقوى-رغم-العقوبات-والسوق-الروسية-كنز-يجب-استغلاله-1114015380.html

رجل أعمال سوري لـ"سبوتنيك": الاقتصاد الروسي أصبح أقوى رغم العقوبات والسوق الروسية كنز يجب استغلاله

رجل أعمال سوري لـ"سبوتنيك": الاقتصاد الروسي أصبح أقوى رغم العقوبات والسوق الروسية كنز يجب استغلاله

سبوتنيك عربي

أكد رجل الأعمال السوري، جهاد بكورة، أن روسيا تمكنت من تجاوز التحديات والأزمات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي أصبح اليوم في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T16:56+0000

2026-06-03T16:56+0000

2026-06-03T16:56+0000

أخبار روسيا اليوم

حصري

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أخبار السعودية اليوم

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وقال بكورة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن السوق الروسية ما زالت تتمتع بقدرات كبيرة وتوفر مختلف السلع والخدمات، لافتاً إلى أن المستهلك الروسي أصبح خلال فترات الأزمات أكثر انفتاحاً واستعداداً للشراء مقارنة بمراحل سابقة.وأوضح أن روسيا أثبتت قدرتها على الصمود والتطور رغم الضغوط الاقتصادية، معتبراً أنها تستحق أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية بفضل ما تمتلكه من إمكانات علمية واقتصادية، فضلاً عن مواقفها الداعمة للدول والشعوب التي تواجه تحديات مختلفة.وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين روسيا والغرب، موضحاً أن روسيا تركز على العمل والإنجاز على أرض الواقع، بينما يطغى الخطاب الإعلامي والسياسي على أداء الدول الغربية في كثير من الأحيان.وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.

https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html

https://sarabic.ae/20260603/خبير-مصري-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-أحد-أهم-الأحداث-الاقتصادية-في-العالم-1114000431.html

https://sarabic.ae/20260603/خبراء-لـسبوتنيك-منتدى-سان-بطرسبورغ-نافذة-روسيا-الناعمة-على-العالم-1114012825.html

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أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار السعودية اليوم