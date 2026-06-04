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انسحاب إسرائيلي من "دبين" وانتشار تدريجي للجيش اللبناني في البلدة
انسحاب إسرائيلي من "دبين" وانتشار تدريجي للجيش اللبناني في البلدة
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بدء انتشار وحدات عسكرية في بلدة دبين جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T14:44+0000
2026-06-04T14:50+0000
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وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن مديرية التوجيه ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات الإسرائيلية على طريق دبين، ما أدى إلى إعادة فتح طريق مرجعيون – دبين – إبل السقي أمام الحركة. وأوضح البيان أن انتشار الجيش يجري بشكل تدريجي بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

انسحاب إسرائيلي من "دبين" وانتشار تدريجي للجيش اللبناني في البلدة

14:44 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 14:50 GMT 04.06.2026)
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© REUTERS
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بدء انتشار وحدات عسكرية في بلدة دبين جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن مديرية التوجيه ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات الإسرائيلية على طريق دبين، ما أدى إلى إعادة فتح طريق مرجعيون – دبين – إبل السقي أمام الحركة.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
"اليونيفيل" تعلن مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي لبنان
08:19 GMT
وأوضح البيان أن انتشار الجيش يجري بشكل تدريجي بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأضافت القيادة أن الوحدات المختصة تواصل تنفيذ مسح هندسي للمنطقة بهدف الكشف عن الذخائر غير المنفجرة وإزالتها، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الجيش إلى حين استكمال عملية الانتشار والإجراءات الميدانية اللازمة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني
05:37 GMT
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".

وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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