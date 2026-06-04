https://sarabic.ae/20260604/انسحاب-إسرائيلي-من-دبين-وانتشار-تدريجي-للجيش-اللبناني-في-البلدة-1114052914.html

انسحاب إسرائيلي من "دبين" وانتشار تدريجي للجيش اللبناني في البلدة

انسحاب إسرائيلي من "دبين" وانتشار تدريجي للجيش اللبناني في البلدة

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بدء انتشار وحدات عسكرية في بلدة دبين جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T14:44+0000

2026-06-04T14:44+0000

2026-06-04T14:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_f9b3b26ee54cccd5cebe6c70ef24fabf.jpg

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن مديرية التوجيه ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات الإسرائيلية على طريق دبين، ما أدى إلى إعادة فتح طريق مرجعيون – دبين – إبل السقي أمام الحركة. وأوضح البيان أن انتشار الجيش يجري بشكل تدريجي بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260604/اليونيفيل-تعلن-مقتل-جندي-لها-وجرح-اثنين-بسقوط-قذائف-أمس-على-موقع-لها-جنوبي-لبنان----عاجل-1114040151.html

https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله