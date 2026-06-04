انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين... فيديو
© Photo / xانهيار عجلة طائرة ركاب
© Photo / x
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أُصيب عدد من الموظفين إثر انهيار مفاجئ لعجلة المقدمة لطائرة ركاب تابعة لشركة "لوفتهانزا"، أثناء توقفها عند إحدى البوابات في مطار فرانكفورت، اليوم الخميس، وفق ما أعلنته الشركة.
وأوضح متحدث باسم الشركة، في بيان، أن الحادث وقع قبل صعود الركاب إلى الطائرة، مشيراً إلى أن أفراد الطاقم وعدداً من موظفي الخدمات الأرضية كانوا على متنها لحظة وقوعه.
وأكد المتحدث أن عدداً من الموظفين تعرضوا لإصابات ويتلقون حالياً الرعاية الطبية، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.
Caught in the act: Nose landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) collapses while parked.— FL360aero (@fl360aero) June 4, 2026
Similar incident From the past: In June 2021, British Airways Boeing 787-8 Dreamliner (G-ZBJB) collapsed its Nose Landing gear (NLG) due to Non-compliance of a Certain… https://t.co/Ujh4PJSuWf pic.twitter.com/5de1Q8Re7m
وأظهرت صور ومشاهد من موقع الحادث انتشار مركبات الطوارئ حول الطائرة ذات المحركين، بعدما استقرت مقدمتها جزئياً على الهيكل السفلي نتيجة انهيار عجلة المقدمة، فيما كانت الطائرة تستعد لتسيير الرحلة رقم "LH450" المتجهة إلى لوس أنجلوس.
كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر انهيار عجلة المقدمة بشكل مفاجئ أثناء توقف الطائرة، من دون تعرضها لأي اصطدام أو تأثير خارجي ظاهر، وأكدت شركة الطيران بأنها باشرت، بالتعاون مع الجهات المختصة، تحقيقاً للوقوف على الأسباب والملابسات الدقيقة للحادث.
وبحسب تقارير متداولة، فإن الطائرة المنكوبة انضمت إلى أسطول الشركة المخصص للرحلات الطويلة في 13 فبراير 2026، ما يعني أنها دخلت الخدمة قبل نحو أربعة أشهر فقط.