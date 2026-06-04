https://sarabic.ae/20260604/خبراء-مقترح-تعديل-نصب-الجنود-السوفييت-في-برلين-يحمل-أبعادا-سياسية-معادية-لروسيا--1114049420.html

خبراء: مقترح تعديل نصب الجنود السوفييت في برلين يحمل أبعادا سياسية معادية لروسيا

خبراء: مقترح تعديل نصب الجنود السوفييت في برلين يحمل أبعادا سياسية معادية لروسيا

سبوتنيك عربي

أثارت مبادرة لعدد من ممثلي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في برلمان برلين بشأن تعديل أو إضافة اقتباسات على نصب الجنود السوفييت في حديقة تريبتور جدلا سياسيا، حيث... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T12:45+0000

2026-06-04T12:45+0000

2026-06-04T12:45+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027326_0:285:3073:2013_1920x0_80_0_0_ac6f4a3173135ac7c4ddd29c21550d0e.jpg

وقال الخبير السياسي والمستشرق، ألكسندر كارغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المبادرة لا تتعلق بنظرة تاريخية لجوزيف ستالين، إن صح التعبير. فهي لا ترتبط بأي جانب تاريخي على الإطلاق، إنها ببساطة مرتبطة برهاب روسيا المعاصر المنتشر في ألمانيا وبالسياسة الألمانية".وأضاف: "يجب النظر إلى هذه المبادرة من خلال منظور هذا الصدام الذي يتم تأجيجه في المجتمع الألماني، الصدام مع روسيا. أكرر، الأمر لا يتعلق بالتاريخ؛ الأمر يتعلق بعصرنا، وبرهاب روسيا الذي للأسف موجود في المجتمع الألماني".وأضاف: "أما الدافع الثاني فهو تصاعد المشاعر المؤيدة للنازية وإعادة تأهيل النازيين في أوكرانيا. ويريدون بطريقة ما صرف الانتباه عن هذا، بمساواتهم أو وضعهم في مستوى واحد، وبالتالي محاولة صرف الانتباه عن الاتهامات أو تحقيق توازن في الموقف فيما يتعلق بإعادة تأهيل النازية والنازيين في أوكرانيا، وليس في أوكرانيا فحسب، بل في دول البلطيق أيضا".وتابع: "أما الشخص الذي اقترح هذا، فأي وصف لهؤلاء الأوغاد سيكون قاصراً. فهم لا يختلفون جوهرياً عن دعاية غوبلز ويستخدمون اللغة نفسها. إذا قرأت دعاية غوبلز ضد الاتحاد السوفييتي، ستجد العديد من المقاطع، بصيغة معدلة قليلاً، موجودة في الدعاية الغربية الأوروبية والألمانية ضد روسيا".واختتم كيدمي تصريحاته بالتعبير عن قلقه من المسار السياسي في ألمانيا، معتبرا أن بعض الخطابات الحالية تعيد إلى الأذهان أنماطاً تاريخية سابقة في السياسة الأوروبية.تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبياروسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية

https://sarabic.ae/20260604/خلاف-سياسي-في-ألمانيا-حول-رموز-الحقبة-السوفييتية-في-برلين-1114041411.html

https://sarabic.ae/20260521/تصاعد-الخطاب-المعادي-لروسيا-في-ألمانيا-يثير-انقساما-سياسيا-أوروبيا-1113623570.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا