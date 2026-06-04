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خبراء: مقترح تعديل نصب الجنود السوفييت في برلين يحمل أبعادا سياسية معادية لروسيا
خبراء: مقترح تعديل نصب الجنود السوفييت في برلين يحمل أبعادا سياسية معادية لروسيا
سبوتنيك عربي
أثارت مبادرة لعدد من ممثلي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في برلمان برلين بشأن تعديل أو إضافة اقتباسات على نصب الجنود السوفييت في حديقة تريبتور جدلا سياسيا، حيث... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الخبير السياسي والمستشرق، ألكسندر كارغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المبادرة لا تتعلق بنظرة تاريخية لجوزيف ستالين، إن صح التعبير. فهي لا ترتبط بأي جانب تاريخي على الإطلاق، إنها ببساطة مرتبطة برهاب روسيا المعاصر المنتشر في ألمانيا وبالسياسة الألمانية".وأضاف: "يجب النظر إلى هذه المبادرة من خلال منظور هذا الصدام الذي يتم تأجيجه في المجتمع الألماني، الصدام مع روسيا. أكرر، الأمر لا يتعلق بالتاريخ؛ الأمر يتعلق بعصرنا، وبرهاب روسيا الذي للأسف موجود في المجتمع الألماني".وأضاف: "أما الدافع الثاني فهو تصاعد المشاعر المؤيدة للنازية وإعادة تأهيل النازيين في أوكرانيا. ويريدون بطريقة ما صرف الانتباه عن هذا، بمساواتهم أو وضعهم في مستوى واحد، وبالتالي محاولة صرف الانتباه عن الاتهامات أو تحقيق توازن في الموقف فيما يتعلق بإعادة تأهيل النازية والنازيين في أوكرانيا، وليس في أوكرانيا فحسب، بل في دول البلطيق أيضا".وتابع: "أما الشخص الذي اقترح هذا، فأي وصف لهؤلاء الأوغاد سيكون قاصراً. فهم لا يختلفون جوهرياً عن دعاية غوبلز ويستخدمون اللغة نفسها. إذا قرأت دعاية غوبلز ضد الاتحاد السوفييتي، ستجد العديد من المقاطع، بصيغة معدلة قليلاً، موجودة في الدعاية الغربية الأوروبية والألمانية ضد روسيا".واختتم كيدمي تصريحاته بالتعبير عن قلقه من المسار السياسي في ألمانيا، معتبرا أن بعض الخطابات الحالية تعيد إلى الأذهان أنماطاً تاريخية سابقة في السياسة الأوروبية.تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبياروسيا تطالب ألمانيا برفع الحظر المفروض على عرض رموز النصر على النازية
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خبراء: مقترح تعديل نصب الجنود السوفييت في برلين يحمل أبعادا سياسية معادية لروسيا

12:45 GMT 04.06.2026
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "الضباط"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم الضباط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أثارت مبادرة لعدد من ممثلي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في برلمان برلين بشأن تعديل أو إضافة اقتباسات على نصب الجنود السوفييت في حديقة تريبتور جدلا سياسيا، حيث رأى خبراء أن الخطوة لا تندرج في إطار النقاش التاريخي فحسب، أبعادا سياسية معادية لروسيا.
وقال الخبير السياسي والمستشرق، ألكسندر كارغين لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المبادرة لا تتعلق بنظرة تاريخية لجوزيف ستالين، إن صح التعبير. فهي لا ترتبط بأي جانب تاريخي على الإطلاق، إنها ببساطة مرتبطة برهاب روسيا المعاصر المنتشر في ألمانيا وبالسياسة الألمانية".

وتابع: "من الواضح تماما أن هذا الإجراء لا يتعلق بجوانب تاريخية أو خلافات، بل هو هجوم موجه ضد روسيا. لذلك، فإن رد الفعل السلبي من بعض السياسيين الألمان العقلانيين، الذين يقولون إن ألمانيا لا ينبغي أن تحاول استفزاز روسيا أو الدخول في صراع معها، مفهوم تمامًا".

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وأضاف: "يجب النظر إلى هذه المبادرة من خلال منظور هذا الصدام الذي يتم تأجيجه في المجتمع الألماني، الصدام مع روسيا. أكرر، الأمر لا يتعلق بالتاريخ؛ الأمر يتعلق بعصرنا، وبرهاب روسيا الذي للأسف موجود في المجتمع الألماني".

وفي السياق ذاته، اعتبر السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي السابق، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "ناتيف"، ياكوف كيدمي، في حديثة لـ"سبوتنيك"، أن وراء هذا المقترح دافعين رئيسيين، الأول هو مواصلة الدعاية المعادية لروسيا ومحاولة تشويه دور الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "أما الدافع الثاني فهو تصاعد المشاعر المؤيدة للنازية وإعادة تأهيل النازيين في أوكرانيا. ويريدون بطريقة ما صرف الانتباه عن هذا، بمساواتهم أو وضعهم في مستوى واحد، وبالتالي محاولة صرف الانتباه عن الاتهامات أو تحقيق توازن في الموقف فيما يتعلق بإعادة تأهيل النازية والنازيين في أوكرانيا، وليس في أوكرانيا فحسب، بل في دول البلطيق أيضا".
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وتابع: "أما الشخص الذي اقترح هذا، فأي وصف لهؤلاء الأوغاد سيكون قاصراً. فهم لا يختلفون جوهرياً عن دعاية غوبلز ويستخدمون اللغة نفسها. إذا قرأت دعاية غوبلز ضد الاتحاد السوفييتي، ستجد العديد من المقاطع، بصيغة معدلة قليلاً، موجودة في الدعاية الغربية الأوروبية والألمانية ضد روسيا".

وأضاف: "من وجهة نظر أخلاقية، يستحيل تقييم هذا، لأن هذه التصريحات أدنى بكثير من أدنى مستويات السلوك غير الأخلاقي أو الإساءة إلى جميع المبادئ، سواء كانت عرقية أو غيرها".

واختتم كيدمي تصريحاته بالتعبير عن قلقه من المسار السياسي في ألمانيا، معتبرا أن بعض الخطابات الحالية تعيد إلى الأذهان أنماطاً تاريخية سابقة في السياسة الأوروبية.
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