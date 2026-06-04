https://sarabic.ae/20260604/دوفغالينكو-أزمة-الخليج-أصبحت-حافزا-لنظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1114164417.html
دوفغالينكو: أزمة الخليج أصبحت حافزا لنظام عالمي متعدد الأقطاب
دوفغالينكو: أزمة الخليج أصبحت حافزا لنظام عالمي متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
قيّمت تاتيانا دوفغالينكو، رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، تأثيرات أزمة الخليج على النظام العالمي، مؤكدة أنها "أصبحت حافزًا لتشكيل... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T22:57+0000
2026-06-04T22:57+0000
2026-06-08T12:15+0000
روسيا
أفريقيا
أخبار الخليج
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وقالت دوفغالينكو، خلال جلسة حوار الأعمال "روسيا - أفريقيا"، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "أزمة الخليج سرّعت من تشكّل النظام العالمي متعدد الأقطاب"، مؤكدة أن "التفاعل بين روسيا وأفريقيا أصبح أحد الركائز الأساسية الداعمة للنظام الجديد، الذي نشأ بغض النظر عن نيّات الأطراف التي أشعلت فتيل الأزمة".ويعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" بين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، وتغطية إعلامية واسعة.وتتضمن أجندة المنتدى، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html
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روسيا, أفريقيا, أخبار الخليج , الخارجية الروسية
روسيا, أفريقيا, أخبار الخليج , الخارجية الروسية
دوفغالينكو: أزمة الخليج أصبحت حافزا لنظام عالمي متعدد الأقطاب
22:57 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 12:15 GMT 08.06.2026)
قيّمت تاتيانا دوفغالينكو، رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، تأثيرات أزمة الخليج على النظام العالمي، مؤكدة أنها "أصبحت حافزًا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".
وقالت دوفغالينكو، خلال جلسة حوار الأعمال "روسيا - أفريقيا"، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "أزمة الخليج سرّعت من تشكّل النظام العالمي متعدد الأقطاب"، مؤكدة أن "التفاعل بين روسيا وأفريقيا أصبح أحد الركائز الأساسية الداعمة للنظام الجديد، الذي نشأ بغض النظر عن نيّات الأطراف التي أشعلت فتيل الأزمة".
وأضافت دوفغالينكو: "أصبحت أزمة الخليج، بغض النظر عمّا كان يفكر فيه من أشعلها، حافزًا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".
وأكدت دوفغالينكو أن "الحوار بين روسيا والدول الأفريقية اكتسب أهمية خاصة في النظام الدولي الناشئ"، مضيفة: "في هذا العالم الجديد، وفي ظل هذا النظام العالمي الجديد المزدهر، يبرز التفاعل بين روسيا وأفريقيا كأحد الركائز الأساسية الداعمة لهذا النظام".
ويعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" بين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، وتغطية إعلامية واسعة.
ويأتي توقيت المنتدى هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة المنتدى، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.