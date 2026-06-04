https://sarabic.ae/20260604/محلل-لـسبوتنيك-اشتباكات-مقديشيو-تهدد-المستقبل-السياسي-في-الصومال-وقد-تعيده-إلى-المربع-الأول-1114063438.html

محلل لـ"سبوتنيك": اشتباكات "مقديشيو" تهدد المستقبل السياسي في الصومال وقد تعيده إلى المربع الأول

محلل لـ"سبوتنيك": اشتباكات "مقديشيو" تهدد المستقبل السياسي في الصومال وقد تعيده إلى المربع الأول

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة بين الحكومة والمعارضة، حيث عاشت العاصمة ساعات من الرعب والخوف قبل أن تعود الأوضاع إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T17:59+0000

2026-06-04T17:59+0000

2026-06-04T17:59+0000

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أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أن ما حدث في مقديشو نتيجة طبيعية للعناد والتعنت السياسي الرافض لتقديم تنازلات من أجل الشعب والوطن.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن المواجهات اندلعت قبل يوم واحد فقط من موعد مظاهرات دعت إليها المعارضة الصومالية للتنديد بما وصفته بالتمديد الإداري للرئيس حسن شيخ محمود.وتابع محمد، أنه بالرغم من موافقة الجهات الأمنية والإدارية في العاصمة مقديشو على انعقاد التظاهرات وتحديد أماكن تجمع المتظاهرين، اندلعت المواجهات بين القوات الحكومية ومؤيدين للسيد حسن علي خيري، رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، أحد أقطاب المعارضة السياسية، وذلك بعد ساعات فقط من انتقاله إلى مقر جديد في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.وأشار المحلل السياسي إلى أنه، بالتزامن مع تلك التوترات الأمنية، شهد محيط المقر الجديد للسيد شريف شيخ أحمد، الرئيس الأسبق للصومال، ورئيس اتحاد المعارضة الصومالية الحالية، اشتباكات مسلحة، مما يعني أن المدينة شهدت البارحة ليلًا طويلًا مرعبًا.واستطرد: "على الرغم من تبادل التهم وإلقاء كل طرف مسؤولية ما حدث على الطرف الآخر، إلا أن الشعب كان ولا يزال الضحية الأولى في هذا الصراع العبثي".وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن هذه الاشتباكات، يقول: "ليست هناك إحصاءات رسمية تكشف عن حجمها، غير أن الظاهر حتى الآن هروب الكثيرين من منازلهم أملًا في النجاة من الأسلحة التي يتبادلها الطرفان في هذه الاشتباكات".ولفت محمد إلى أن مستقبل الصومال مرهون بالنضج السياسي لقادته، فعلى قدر نضجهم السياسي ومرونتهم في إدارة الخلاف يكون مستقبل الصومال، مع التأكيد على أن الصراع ليس في مصلحة أي طرف، سواء كان معارضة أو حكومة أو شعبًا.دخلت الأزمة الصومالية منحى جديدًا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق بعد انتهاء ولايته بحسب الدستور في منتصف مايو/أيار الجاري. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن الولاية تنتهي في منتصف مايو/أيار من العام القادم 2027.ترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكمًا من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرًا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدًا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قد وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرًا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عامًا، وأن يكون صوماليًا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.

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