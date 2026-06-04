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زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية تعكس استغلال إسرائيل للضعف الدولي
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية تعكس استغلال إسرائيل للضعف الدولي
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، إن المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تأتي في... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T19:14+0000
2026-06-04T19:14+0000
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وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتبر هذه المرحلة فترة ذهبية للتوسع الاستيطاني، حيث تسابق الحكومة اليمينية المتطرفة الزمن لفرض أمر واقع على الأرض قبل الانتخابات المقبلة، كجزء من الهجمة الاستيطانية الشرسة المستمرة في الضفة الغربية.وأضاف أن حكومة نتنياهو تقود حربًا شاملة على ثلاثة محاور رئيسية؛ حرب الإبادة الجماعية ذات الطابع العسكري في قطاع غزة، وحرب التهجير القسري ذات الطابع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتمثل في التهجير القسري وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بطابع قانوني، يعتمد على استغلال القانون الإسرائيلي لاضطهاد المقدسيين في بلدهم الأم.وأدانت الرئاسة الفلسطينية، "إعلان إسرائيل المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".وأكدت أن "الاستعمار غير شرعي، ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية".وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية تعكس استغلال إسرائيل للضعف الدولي

19:14 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية... شرايين حياة مغلقة تنغص حياة الفلسطينيين
الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة الغربية... شرايين حياة مغلقة تنغص حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، إن المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تأتي في سياق استغلال إسرائيل للوضع الراهن والعالمي، والضعف العربي والإسلامي، والخنوع الأوروبي، إلى جانب الدعم الأمريكي والتشرذم الفلسطيني.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتبر هذه المرحلة فترة ذهبية للتوسع الاستيطاني، حيث تسابق الحكومة اليمينية المتطرفة الزمن لفرض أمر واقع على الأرض قبل الانتخابات المقبلة، كجزء من الهجمة الاستيطانية الشرسة المستمرة في الضفة الغربية.
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29 مايو, 11:28 GMT
وأضاف أن حكومة نتنياهو تقود حربًا شاملة على ثلاثة محاور رئيسية؛ حرب الإبادة الجماعية ذات الطابع العسكري في قطاع غزة، وحرب التهجير القسري ذات الطابع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتمثل في التهجير القسري وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بطابع قانوني، يعتمد على استغلال القانون الإسرائيلي لاضطهاد المقدسيين في بلدهم الأم.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "سلطات الاحتلال تستغل كافة أدواتها بقوة في هذا الوقت بالتحديد للمضي قُدمًا في مشاريعها الاستيطانية، سواء من خلال القرارات الإدارية، أو قرارات الإدارة المدنية والكنيست، فضلًا عن التوظيف المتكامل للمستوطنين، والجهاز الشرطي والقضائي، والجيش لتنفيذ هذه المخططات على الأرض".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، "إعلان إسرائيل المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".
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22 مايو, 13:30 GMT
وأكدت أن "الاستعمار غير شرعي، ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية".

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية "سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد، داعية الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي إذا ما أرادت حقًّا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
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