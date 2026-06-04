https://sarabic.ae/20260604/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-المصادقة-على-آلاف-الوحدات-الاستيطانية-تعكس-استغلال-إسرائيل-للضعف-الدولي-1114065938.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية تعكس استغلال إسرائيل للضعف الدولي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية تعكس استغلال إسرائيل للضعف الدولي

سبوتنيك عربي

قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، إن المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تأتي في... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T19:14+0000

2026-06-04T19:14+0000

2026-06-04T19:14+0000

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وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تعتبر هذه المرحلة فترة ذهبية للتوسع الاستيطاني، حيث تسابق الحكومة اليمينية المتطرفة الزمن لفرض أمر واقع على الأرض قبل الانتخابات المقبلة، كجزء من الهجمة الاستيطانية الشرسة المستمرة في الضفة الغربية.وأضاف أن حكومة نتنياهو تقود حربًا شاملة على ثلاثة محاور رئيسية؛ حرب الإبادة الجماعية ذات الطابع العسكري في قطاع غزة، وحرب التهجير القسري ذات الطابع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتمثل في التهجير القسري وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بطابع قانوني، يعتمد على استغلال القانون الإسرائيلي لاضطهاد المقدسيين في بلدهم الأم.وأدانت الرئاسة الفلسطينية، "إعلان إسرائيل المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".وأكدت أن "الاستعمار غير شرعي، ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية".وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.

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