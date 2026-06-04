https://sarabic.ae/20260604/مقتل-8-فلسطينيين-وإصابة-15-آخرين-في-غارات-إسرائيلية-على-مدينة-غزة-1114030724.html

مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

سبوتنيك عربي

قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T03:55+0000

2026-06-04T03:55+0000

2026-06-04T05:23+0000

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وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوسائل إعلام سقوط "ثمانية شهداء وعدد من الجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة فجرًا".من جانبه، أفاد مستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة باستقباله جثث ثمانية أشخاص و15 مصابًا إثر الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الشهداء هم منار إبراهيم لبد، وحسن رباح لبد، وأبناؤهما محمد ورهف وتميم". وقال بصل إن طواقمه قامت بـ"نقل شهيدين وعدة إصابات، إحداها خطيرة، بعد غارة للاحتلال على شقة في عمارة بحي تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة.وأضاف أنه تم "نقل شهيد وعدة إصابات إثر غارتين جويتين على منزل وشقة سكنية شمال غرب المدينة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات للجيش بزيادة نطاق سيطرته في قطاع غزة إلى 70% من مساحة القطاع، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من أراضيه.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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