هالاند يحسم الجدل... ومانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد ربطه بريال مدريد
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
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حسم المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، الجدل المثار حول مستقبله مع نادي مانشستر سيتي، بعد تداول تقارير صحفية إسبانية تحدثت عن وجود اتفاق لانتقاله إلى صفوف ريال مدريد، حال فوز أحد المرشحين برئاسة النادي.
وجاء النفي، عبر بيان مشترك صادر عن والد اللاعب ووكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا، حيث أكدا، أن ما يتم تداوله بشأن وجود أي اتفاق مع ريال مدريد غير صحيح على الإطلاق، ووصّفا تلك الأنباء بأنها مسألة مضللة.
🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.
Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr
وكانت القصة قد بدأت بعد ظهور المرشح الرئاسي لنادي ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، في برنامج تلفزيوني إسباني، حيث أعلن أنه توصل إلى اتفاق مبدئي لضم هالاند في حال فوزه بالانتخابات، كما عرض قميصاً يحمل الرقم 9 باسم اللاعب النرويجي، إلى جانب وعود أخرى بالتعاقد مع لاعبين بارزين.
كما أثار ريكيلمي جدلاً إضافياً بتقديمه وثيقة تتضمن تعهداً برد اشتراكات أعضاء النادي في حال عدم تنفيذ وعوده الانتخابية، مؤكداً أن النادي سيظل مملوكاً لأعضائه ولن يتم بيعه.
27 مايو 2023, 13:00 GMT
وفي تطور لافت خلال الليلة نفسها، دخل نادي مانشستر سيتي على خط الأزمة، حيث أصدر بياناً نقلته وسائل إعلام بريطانية أكد فيه أن كل ما يتم تداوله حول مستقبل اللاعب غير صحيح، مشدداً على أنه لا توجد أي إمكانية لرحيل هالاند أو وجود أي بند يسمح بذلك في عقده.
وأضاف النادي أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد استخدام اسم وصورة لاعبه في هذا السياق، في إشارة إلى ما اعتبره توظيفاً إعلامياً غير دقيق لمستقبل اللاعب.
ويأتي هذا الجدل في وقت يرتبط فيه هالاند بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، ممتد حتى يونيو/ حزيران 2034، بعد توقيعه عقداً جديداً مع النادي الإنجليزي في يناير 2025.