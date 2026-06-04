https://sarabic.ae/20260604/هالاند-يحسم-الجدل-ومانشستر-سيتي-يهدد-بإجراءات-قانونية-ضد-ربطه-بريال-مدريد-1114044312.html

هالاند يحسم الجدل... ومانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد ربطه بريال مدريد

هالاند يحسم الجدل... ومانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد ربطه بريال مدريد

سبوتنيك عربي

حسم المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، الجدل المثار حول مستقبله مع نادي مانشستر سيتي، بعد تداول تقارير صحفية إسبانية تحدثت عن وجود اتفاق لانتقاله إلى صفوف ريال... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T10:22+0000

2026-06-04T10:22+0000

2026-06-04T10:22+0000

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وجاء النفي، عبر بيان مشترك صادر عن والد اللاعب ووكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا، حيث أكدا، أن ما يتم تداوله بشأن وجود أي اتفاق مع ريال مدريد غير صحيح على الإطلاق، ووصّفا تلك الأنباء بأنها مسألة مضللة.وكانت القصة قد بدأت بعد ظهور المرشح الرئاسي لنادي ريال مدريد، إنريكي ريكيلمي، في برنامج تلفزيوني إسباني، حيث أعلن أنه توصل إلى اتفاق مبدئي لضم هالاند في حال فوزه بالانتخابات، كما عرض قميصاً يحمل الرقم 9 باسم اللاعب النرويجي، إلى جانب وعود أخرى بالتعاقد مع لاعبين بارزين.كما أثار ريكيلمي جدلاً إضافياً بتقديمه وثيقة تتضمن تعهداً برد اشتراكات أعضاء النادي في حال عدم تنفيذ وعوده الانتخابية، مؤكداً أن النادي سيظل مملوكاً لأعضائه ولن يتم بيعه.وفي تطور لافت خلال الليلة نفسها، دخل نادي مانشستر سيتي على خط الأزمة، حيث أصدر بياناً نقلته وسائل إعلام بريطانية أكد فيه أن كل ما يتم تداوله حول مستقبل اللاعب غير صحيح، مشدداً على أنه لا توجد أي إمكانية لرحيل هالاند أو وجود أي بند يسمح بذلك في عقده.ويأتي هذا الجدل في وقت يرتبط فيه هالاند بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، ممتد حتى يونيو/ حزيران 2034، بعد توقيعه عقداً جديداً مع النادي الإنجليزي في يناير 2025.

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أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد, نادي مانشستر سيتي, رياضة, منوعات