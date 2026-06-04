https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تستبعد-الدول-العربية-في-أفريقيا-من-مراكز-التأشيرات-الأمريكية-الجديدة-1114010051.html

واشنطن تستبعد الدول العربية في أفريقيا من مراكز التأشيرات الأمريكية الجديدة

واشنطن تستبعد الدول العربية في أفريقيا من مراكز التأشيرات الأمريكية الجديدة

سبوتنيك عربي

تبدأ الولايات المتحدة تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها في أفريقيا التي تقوم بالبت في طلبات التأشيرة للمتقدمين الأجانب، حيث كشفت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية أن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T08:00+0000

2026-06-04T08:00+0000

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واشنطن تستبعد الدول العربية في أفريقيا من مراكز التأشيرات الأمريكية الجديدة سبوتنيك عربي واشنطن تستبعد الدول العربية في أفريقيا من مراكز التأشيرات الأمريكية الجديدة

ووفق تفاصيل الخطة التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية استنادًا إلى مذكرة داخلية في وزارة الخارجية، لم تشمل قائمة المراكز المعتمدة أيًّا من مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسودان وموريتانيا، فيما كانت جيبوتي الدولة العربية الأفريقية الوحيدة التي احتفظت بمركز كامل الصلاحيات لمعالجة التأشيرات.ويأتي القرار ضمن جهود إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة والحد من إصدار التأشيرات للمهاجرين وغير المهاجرين، بالتوازي مع إعادة هيكلة العمل القنصلي الأمريكي في الخارج وتقليص أعداد الموظفين في عدد من البعثات الدبلوماسية.وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس استعدادًا أمريكيًا لاحتمال انفجار الموقف في المنطقة، مشيرة إلى أن تداعيات أي حرب قادمة لن تقتصر على إيران وحدها، بل ستمتد إلى دول عربية وإسلامية بحكم وجود جماعات شيعية أو أطراف داعمة لطهران.وأكدت البشبيشي أن القرار الأمريكي نهائي ويعكس إدراك واشنطن لخطورة المرحلة المقبلة، حيث أصبح استهداف المواطنين الأمريكيين الرسميين في المنطقة بمثابة استهداف مباشر للدولة الأمريكية نفسها.زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الأخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندنرفضت هيئة قضاة "محكمة التحكيم الدائمة" (PCA) في لاهاي دعوى تقدّمت بها رواندا لإلزام بريطانيا بدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو)، قالت كيغالي إنّها مستحقات لا تزال مترتبة على لندن بموجب اتفاق مُلغى لترحيل المهاجرين.وتعود القصة لعام 2022، عندما أبرم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اتفاقًا مع كيغالي يقضي بترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر رحلات تُصنَّف على أنها "خطرة أو غير قانونية"، وهو ما أدى إلى سخط كبير داخل بريطانيا وخارجها.وقد اصطدمت الخطة منذ إطلاقها بعقبات قانونية وسياسية متلاحقة، قبل أن تقضي المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونيتها. ومع وصول كير ستارمر إلى رئاسة الوزراء في تموز/ يوليو 2024، أعلن في أول يوم له في المنصب أن الخطة "طويت صفحتها ودُفنت"، واصفًا إياها بأنها "خدعة" سياسية.وأضاف أن الحكومة البريطانية تحاول تصوير الأمر وكأنه انتصار نهائي، بينما الواقع يشير إلى أن رواندا ستواصل مساعيها في هذه "الحرب المتواصلة"، التي وصفها بأنها حرب على اللاجئين.وأوضح أبوه أن رواندا بلد قوي، استطاع أن ينهض من أزماته التاريخية، بما فيها الصراع الدموي بين "التوتسي" و"الهوتو"، ليصبح نموذجًا في أفريقيا والعالم الثالث. وأشار إلى أن الغرب يسعى دومًا لإشعال الأزمات في القارة، بينما رواندا تحاول أن تفرض نفسها كندٍّ في مواجهة القوى الكبرى.المغرب يتصدر مؤشر التصنيع في أفريقيا لأول مرة، ومصر في المركز الثالثتصدّر المغرب للمرة الأولى مؤشر التصنيع الأفريقي 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، متجاوزًا جنوب أفريقيا التي ظلت في المركز الأول منذ 2010. واعتبر التقرير الصادر عن البنك أن المغرب وجنوب أفريقيا ومصر وتونس تشكل رباعيًا متقدمًا في التصنيع الأفريقي.وسجل المغرب، وفق المؤشر الذي يغطي الفترة بين 2010 و2024، نحو 0.8415 نقطة في مؤشر 2025، متقدمًا على جنوب أفريقيا التي سجلت 0.8396 نقطة، في تحول وصفه البنك الأفريقي للتنمية بأنه يعكس ترقية صناعية مستمرة، وتنويعًا للصادرات، وتنفيذًا فعالًا لسياسات صناعية استراتيجية.يقيس المؤشر مستويات التصنيع عبر 3 أبعاد رئيسية كالتالي: الأداء الصناعي، والمحددات المباشرة مثل الاستثمار والتمويل والبنية التحتية والتعليم، والمحددات غير المباشرة مثل بيئة الأعمال وحكم القانون والدين العام والتضخم.وأوضح أن هذه المخططات ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية: تأهيل اليد العاملة، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على الشركاء الدوليين.وأشار الغنبوري إلى أن المغرب جعل من اليد العاملة عنصر قوة في معادلة التصنيع، من خلال انتشار مراكز التكوين المهني وتطوير التعليم، ما أتاح توفير كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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