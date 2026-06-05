https://sarabic.ae/20260605/أستاذة-في-العلوم-السياسية-زيلينسكي-يسعى-لكسب-الوقت-وطلبه-لقاء-بوتين-ليس-جديدا-1114102755.html

أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا

أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا

سبوتنيك عربي

تعليقا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وعلى حديثه بشأن عدم جدوى لقاء زيلينسكي، أشارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T18:39+0000

2026-06-05T18:39+0000

2026-06-05T18:39+0000

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وأوضحت الفرا، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف، وكان بمثابة خارطة جديدة للاقتصاد والسياسة في المرحلة المقبلة"، وأن "روسيا لا يمكن أن تقبل بالدور الأوروبي كوسيط نزيه في عملية السلام، لأن الدول الأوروبية تمثل الداعم الأساسي لكييف، وتعمل على إنشاء مصانع للصناعات العسكرية داخل أوكرانيا".وحول تصريح الرئيس بوتين بأن العمل مستمر لتحرير إقليم دونباس بشكل كامل، أكدت أستاذة العلوم السياسية أن "لدى روسيا ثوابت أساسية أعلنتها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولن تتغير، ولا سيما ما يتعلق باستقلال إقليم دونباس".وفي ما يتعلق بحديث بوتين عن ضرورة توقيع الاتفاقيات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا مع الشخصيات الشرعية، رأت الفرا أنه "كلام منطقي وواعد، ويهدف إلى ضمان عدم نقض الاتفاقيات في المستقبل كما حدث مع اتفاقيات مينسك، مع ضرورة توفير ضمانات تكفل تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html

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