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شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
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الحدث من سبوتنيك
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أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا
أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا
سبوتنيك عربي
تعليقا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وعلى حديثه بشأن عدم جدوى لقاء زيلينسكي، أشارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T18:39+0000
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وأوضحت الفرا، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف، وكان بمثابة خارطة جديدة للاقتصاد والسياسة في المرحلة المقبلة"، وأن "روسيا لا يمكن أن تقبل بالدور الأوروبي كوسيط نزيه في عملية السلام، لأن الدول الأوروبية تمثل الداعم الأساسي لكييف، وتعمل على إنشاء مصانع للصناعات العسكرية داخل أوكرانيا".وحول تصريح الرئيس بوتين بأن العمل مستمر لتحرير إقليم دونباس بشكل كامل، أكدت أستاذة العلوم السياسية أن "لدى روسيا ثوابت أساسية أعلنتها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولن تتغير، ولا سيما ما يتعلق باستقلال إقليم دونباس".وفي ما يتعلق بحديث بوتين عن ضرورة توقيع الاتفاقيات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا مع الشخصيات الشرعية، رأت الفرا أنه "كلام منطقي وواعد، ويهدف إلى ضمان عدم نقض الاتفاقيات في المستقبل كما حدث مع اتفاقيات مينسك، مع ضرورة توفير ضمانات تكفل تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-لاجدوى-من-الإجتماع-مع-زيلينسكي-في-الوقت-الحالي-1114097118.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا

أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا

18:39 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورجامعة موسكو الحكومية
جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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حصري
تعليقا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وعلى حديثه بشأن عدم جدوى لقاء زيلينسكي، أشارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، الدكتورة ثريا الفرا، إلى أن "طلب زيلينسكي لقاء الرئيس بوتين ليس جديدا، وأنه يسعى من خلاله إلى كسب الوقت، في ظل مخاوفه من تخلي الجانبين الأمريكي والأوروبي عنه".
وأوضحت الفرا، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف، وكان بمثابة خارطة جديدة للاقتصاد والسياسة في المرحلة المقبلة"، وأن "روسيا لا يمكن أن تقبل بالدور الأوروبي كوسيط نزيه في عملية السلام، لأن الدول الأوروبية تمثل الداعم الأساسي لكييف، وتعمل على إنشاء مصانع للصناعات العسكرية داخل أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن
15:31 GMT
وحول تصريح الرئيس بوتين بأن العمل مستمر لتحرير إقليم دونباس بشكل كامل، أكدت أستاذة العلوم السياسية أن "لدى روسيا ثوابت أساسية أعلنتها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولن تتغير، ولا سيما ما يتعلق باستقلال إقليم دونباس".
وفي ما يتعلق بحديث بوتين عن ضرورة توقيع الاتفاقيات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا مع الشخصيات الشرعية، رأت الفرا أنه "كلام منطقي وواعد، ويهدف إلى ضمان عدم نقض الاتفاقيات في المستقبل كما حدث مع اتفاقيات مينسك، مع ضرورة توفير ضمانات تكفل تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".
بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها
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